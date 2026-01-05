運動雲

又是被綠衫軍球員壓到！防守大將瓊斯MCL扭傷恐缺6週、快艇利空

▲快艇前鋒小瓊斯（Derrick Jones Jr.）遭遇右膝再度內側副韌帶（MCL）二級扭傷，預計將缺席至少6週。（圖／路透）

▲洛杉磯快艇前鋒小瓊斯（Derrick Jones Jr.）遭遇右膝再度內側副韌帶（MCL）二級扭傷，預計將缺席至少6週。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯快艇隊又有傷兵！主力前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）日前對陣波士頓塞爾提克的比賽，遭遇右膝再度內側副韌帶（MCL）二級扭傷，預計將缺席至少6週。

4日快艇交手塞爾提克一役，瓊斯帶球過半場遭遇普里查德（Payton Pritchard）突如其來的壓迫導致掉球，隨後兩人在爭奪球權過程中，普里查德整個人不慎壓在瓊斯的右膝上，瓊斯隨即倒地並痛苦地抱著膝蓋，最終在隊職員的扶持下才得以退場。

事實上，瓊斯在11月中旬才剛遭遇過極其類似的爭球狀況，且巧合的是對手同樣是塞爾提克。當時是布朗（Jaylen Brown）在後方試圖撲球時壓在瓊斯的右膝上導致其受傷退場。小瓊斯在12月28日才剛傷癒復出，沒想到復出後的第4場比賽，竟然在對陣同一個對手時再次倒下。

28歲的小瓊斯本季打出職業生涯代表作，在34場比賽中場均貢獻10.4分，投籃命中率55.6%與三分球命中率40.0%均創下生涯新高。數據統計顯示，當他在場時，快艇隊的進攻評分高達130.1；而在他先前缺陣的17場比賽中，快艇隊僅取得5勝12負的慘澹成績。

關鍵字： 快艇小瓊斯MCL扭傷膝傷塞爾提克

