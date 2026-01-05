洋基動起來了！補強先發輪值　接觸卡布雷拉、佩拉爾塔

▲卡布雷拉（Edward Cabrera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美媒《The Athletic》5日（台灣時間）引述相關人士指出，紐約洋基為補強先發投手戰力，近期在交易市場上動作頻頻，已與多支球隊及經紀人接觸，評估多名先發投手人選。

洋基今年休賽季動作遲緩，引發球迷強烈不滿，終於有補強相關消息。報導指出，洋基目前的首要目標之一，是邁阿密馬林魚右投卡布雷拉（Edward Cabrera）。卡布雷拉於2021年登上大聯盟，2025年投出生涯新高的137又2/3局，繳出防禦率3.53、150次三振的成績，且合約控制權仍至2028年賽季。

隨著年初各隊補強談判逐漸升溫，洋基也持續與其他球隊保持聯繫，其中也包括密爾瓦基釀酒人王牌投手佩拉爾塔（Freddy Peralta）。佩拉爾塔上季拿下17勝，榮膺國聯勝投王，仍是洋基評估名單中的人選之一。

洋基目前先發輪值面臨人手不足的狀況，柯爾（Gerrit Cole）、羅登（Carlos Rodón） 與 施密特（Clarke Schmidt）皆仍處於手肘手術後的復健階段，預計無法趕上新球季開幕，使得補進先發投手成為球隊當前急務。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）日前在冬季會議期間也曾對媒體表示，球隊「非常希望」能在開季前再補進一名先發投手，以確保輪值深度與賽季穩定度。