最速150！雷皓博107球完投奪MVP　國體大4比1擊敗台東大

▲國體雷皓博完投勝獲選單場MVP。（圖／翻攝自YouTube／SSUtv Sports）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球聯賽公開一級複賽4日賽事，國立體大投手雷皓博用球數107球完投9局，率隊以4比1擊敗對手，拿下單場MVP。

國立體大與台東大學交手，前3局戰況膠著。4局下，國體大發揮猛攻，陳堃益敲出安打後，鄭瑋翔挨觸身球保送，宋翊偉高飛犧牲打先馳得點；隨後周柏恩敲出二壘安打，一口氣送回2分，再靠顏大衛的適時安打跑回分數，單局進帳4分，奠定勝基。

雷皓博前5局順利壓制對手，6局上遭吳誌珈、林承恩連續安打失掉1分，隨後又投出保送，不過很快回穩，製造滾地球化解危機，未讓比分擴大。自第7局起，連續3局演出三上三下，完成完投勝。全場被敲5支安打，投出2次保送、8次三振，僅失1分。

雷皓博是皇家隊球探的兒子，從小在台灣打棒球，懷抱旅外圓夢，因此選擇就讀國立體大，本場比賽也投出生涯在大專聯賽的代表作。他首局就達到本日最快球速150公里，賽後表示：「今天狀況還不錯。」談到第6局遇到亂流失分，他坦言：「狀況沒問題，但運氣不太好，對方實力也有打出來。」投完8局後，雷皓博與教練團溝通，他賽後透露：「教練問我能不能繼續投，我說可以。」

被問到第一階段比賽控球與四壞球保送偏多，本場明顯改善，雷皓博表示：「有經過調整，第一階段發揮沒有那麼好，後來和教練討論，改進狀況。」

本日第一場賽事，台灣體大與中信科大激戰至9局才分出勝負。關鍵9局上，台體大在兩出局、得點圈有人時，由李以諾建功，敲回致勝打點，終場以3比2險勝對手。

關鍵字： 國體隊雷皓博MVP完投勝棒球

