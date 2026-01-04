曾與陳傑憲換球棒的「台灣之友」　央聯打擊王小園海斗渴望WBC

運動雲

記者楊舒帆／綜合報導

廣島隊小園海斗在12強賽期間曾與台灣隊長陳傑憲交換球棒，展現台日友好的情誼。對於明年世界棒球經典賽（WBC），小園海斗也表達強烈參賽企圖心，他上季成為央聯打擊王，有望為日本武士隊二、游防線增添火力。

回顧上季，小園繳出打擊率3成09、上壘率3成65的成績，在進入職棒第7年時首度奪下打擊王，已被視為聯盟頂尖好打者之一。他也為自己訂下新目標：「希望能努力打出3成1以上的成績」，持續追求進化。

小園海斗4日在室內設施進行傳接球、打擊機打擊等訓練，流下不少汗水。他表示：「目前狀況感覺不錯，也持續有在訓練。」年末年始期間，除了元旦當天外，幾乎沒有讓身體休息，全力投入自主訓練。為了迎接比往年更早到來的新賽季，他也坦言，目標正是3月登場、自己被視為日本國家隊有力候補的世界棒球經典賽，「我想參加的心情真的很強烈。」

雖然截至4日為止，尚未收到正式徵召通知，但在休賽季訓練中，小園已使用WBC比賽用球進行傳接球與守備練習，一邊確認與例行賽所使用的NPB用球之間的手感差異，一邊調整狀態。

若最終確定入選日本隊，小園在國家隊中，守備方面可望負責二、游擊的中線位置；打擊上，則是在已確定參賽的大谷翔平等長打好手林立的重量級打線中，擔任串聯攻勢的「連結者」角色。對此他也自知定位地表示：「我不是能打全壘打的類型，隊上都是很厲害的選手，希望自己能上壘，讓隊友把我送回來。」目前正一邊準備，一邊等待「徵召」的消息。

談起小園海斗與陳傑憲的緣分，發生在2024年12強賽中華隊以4比0完封日本奪冠之後。小園海斗與陳傑憲不但在賽前就交換球棒，賽後小園也在個人社群媒體貼出與陳傑憲的合照，兩人開心豎起大拇指比讚。小園更大方誇讚台灣隊長：「哇，真的太厲害，太帥了！」一系列「友台」舉動，也讓他贏得「台灣之友」的稱號。

