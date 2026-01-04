運動雲

柯瑞單節轟20分率勇士逆轉爵士　生涯第45次持續堆高超狂「柯瑞障礙」

勇士一哥柯瑞光第3節就轟下20分，生涯第45次締造單節至少20分紀錄。（圖／路透）

▲勇士一哥柯瑞光第3節就轟下20分，生涯第45次締造單節至少20分紀錄。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士4日坐鎮主場大通中心迎戰猶他爵士，在三大核心柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）回歸的情況下，勇士雖然在第二節面臨格林因不滿吹判遭驅逐的亂流，一度落後達12分，但柯瑞在第三節接管比賽單節狂轟20分，帶領球隊上演驚天逆襲，終場勇士以123比114擊敗爵士，而這也是柯瑞生涯第45次締造單節至少20分的壯舉，繼續堆高「柯瑞障礙」。

比賽首節由爵士先聲奪人，馬卡南（Lauri Markkanen）展現強大進攻慾望，單節與喬治（Keyonte George）聯手助爵士取得29比25領先。在第二節還剩下2分25秒時，場上發生戲劇性轉折：由於裁判漏吹爵士一次明顯的防守3秒違例，格林怒火中燒追著裁判抗議，在連續吃到兩次技術犯規後遭奪權出場，在格林被驅逐後，爵士乘勢拉開比分，半場結束時以65比58領先勇士。

爵士一哥馬卡南上半場手感火燙，一人包辦21分，是球隊能保持優勢的關鍵，反觀勇士上半場三分球25投11中雖然表現不差，但缺乏爆發性的得分點，柯瑞半場僅進帳9分。

然而易籃後，勇士卻開始展現第3節之王的實力，尤其是柯瑞更是徹底爆發，單節8投6中、其中三分球6投4中，以百分之百的罰球命中率單節狂轟20分，這是柯瑞職業生涯第45次達成單節20分以上的壯舉，持續刷新自2000年以來的NBA歷史紀錄，遠超布萊恩（Kobe Bryant）的36次與哈登（James Harden）的32次。

除此之外，柯瑞還完成了一次罕見的空切單手扣籃，不僅點燃全場氣氛，在他的帶領下，勇士單節轟下42分，在第3節結束反以100比96逆轉領先。最末節，勇士未再給對手任何機會，開局打出13比5的猛攻，直接將分差擴大至雙位數，儘管馬卡南奮力砍下全場最高35分，但爵士在末節遭遇進攻斷電，在大通中心苦吞11連敗，5季以來從未在此贏球。

勇士一哥柯瑞全場出賽34分鐘，18投8中、包含三分球12中6、罰球9中9，砍下全隊最高31分，外加5助攻與2籃板，「士官長」巴特勒也迎來職業生涯第900場例行賽的里程碑，他穩定貢獻15分、7助攻與3抄截。此外，新秀中鋒波斯特（Quinten Post）持續成長進帳15分、5籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）則挹注13分與7籃板。

爵士方面，馬卡南攻下全場最高35分與6籃板，表現極為高效；喬治則挹注22分與9助攻，但在關鍵時刻未能守住勝果，球隊也慘吞3連敗。

