阿庫尼亞、阿土伯在陣中　委內瑞拉政局動盪、WBC參賽添變數

▲上屆經典賽委內瑞拉隊。（圖／路透社）

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉在世界棒球經典賽（WBC）3月開打、倒數兩個月之際發生政局動亂，為委內瑞拉參賽增添變數。

委內瑞拉向來是世界棒壇的超級強權，自 2006 年首屆起從未缺席。其隊史最佳成績為 2009 年的季軍，當時在準決賽不敵南韓；其餘年度多於八強或預賽止步。本屆經典賽同為D組對手包括多明尼加、荷蘭、哥倫比亞與以色列，首戰預定3月7日對上荷蘭。

然而政局變化牽動的影響受到熱議，在國內進入緊急狀態、政權合法性出現爭議的背景下，未來由誰代表委內瑞拉授權國家隊參賽、球員是否能順利取得出境文件，可能成為MLB與WBC官方必須面對的棘手問題。目前尚不清楚，相關授權將由新成立的臨時政府，或其他政治體系出面處理。

在球員層面，委內瑞拉陣中星光熠熠，包含阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）與培瑞茲（Salvador Perez）等多位MLB頂級球星都有望參賽，阿庫尼亞在11月底獲得勇士放行，培瑞茲將連續4屆參戰並在本屆擔任隊長。儘管球員多半旅居美國，但家人仍居住於委內瑞拉，隨著卡拉卡斯局勢緊繃，球員能否專心備戰，甚至是否選擇退賽，也成為外界高度關注的焦點。

中華隊被分在C組，若順利挺進八強，依照賽程安排將與D組晉級隊伍交手。若委內瑞拉隊因政局影響出現組隊延宕、主力球員退賽，甚至無法如期參賽，都將直接改變D組的競爭態勢，進而影響淘汰賽對手組合與戰力結構。

值得注意的是，WBC的D組預賽地點設於邁阿密，而該地正是全美最大的委內瑞拉流亡者聚居城市之一，3月賽事期間，有可能成為歷屆經典賽中政治張力最高的一屆。