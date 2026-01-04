運動雲

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

▲高橋光成。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲高橋光成。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

西武獅投手高橋光成透過入札制度挑戰大聯盟，不過在交涉期限5日上午6點倒數之際，他已決定放棄本休季赴美，選擇續留西武。大聯盟官網等多家美媒、日媒相繼報導此消息。

據大聯盟官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）引述相關人士指出，高橋至少收到3支大聯盟球團的「大聯盟合約」報價，但他最終選擇回到日本。報導並提到，高橋預計將與西武洽談複數年合約，合約內可能附帶跳脫條款，讓他在明年休季可透過海外FA身份再度尋求挑戰。

另有美記者補充幕後細節。美國地方電視台「7News Boston WHDH」記者亞歷山大（Ari Alexander）在社群平台指出，冬季會議期間多次聽到太空人對高橋有興趣，但最終球團選擇追逐「評價更高的日本投手」今井達也，等於在競爭中形成「一個名額」的取捨。

同樣來自西武、同樣走入札制度的今井達也，已與太空人達成合約。其合約為3年5400萬美元，另有投球局數等激勵條款，最高可到3年6300萬美元。

高橋留日也讓他未來挑戰路線更受關注，若以複數年合約加上可跳脫條款的方式續留，將保有明年以自由球員身份再度挑戰大聯盟的彈性。

