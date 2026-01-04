運動雲

岡本和真18.8億加盟藍鳥　合約細節曝巨人可獲千萬入札金

▲讀賣巨人訪台交流賽，岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的讀賣巨人內野手「和製大砲」岡本和真，於4日（台灣時間）確定與多倫多藍鳥隊達成合約共識，雙方簽下4年總額6000萬美元（約新台幣18.8億元）的合約。

此決定是在45天交涉期限、截至台灣時間5日上午6點前夕做出。根據美聯社報導，岡本的合約包含500萬美元的簽約金，2026年球季年薪為700萬美元，第2年至第4年年薪則為每年1600萬美元，合約中並未設置跳脫條款。巨人球團將可獲得1087萬5000美元的讓渡金，入團記者會最快將於7日舉行。

岡本出身奈良縣智辯學園高校，於2015年以選秀第1指名加盟巨人。2018年至2023年間，他連續6年敲出30支以上全壘打，生涯累計3度拿下全壘打王、2度獲得打點王。本季因左肘受傷影響，僅出賽69場，仍繳出打擊率3成27、15支全壘打、49分打點的成績。

岡本除了打擊穩定，也具備能以高水準防守鎮守三壘與一壘角落位置的能力。經紀人波拉斯曾表示：「很多球團將他視為三壘手，因為他們非常高度評價他的守備能力。當然，也有球隊看重他能兼守一、三壘的多功能性，但目前主流評價仍以三壘手為主。」

本休賽季透過入札制度挑戰大聯盟的日本選手中，養樂多村上宗隆以2年3400萬美元加盟白襪；與岡本同由波拉斯擔任經紀人的西武投手今井達也，則於2日與太空人達成3年最高6300萬美元的合約。如今，生涯累積248轟的岡本，也正式追隨其後。

關鍵字： 岡本和真藍鳥隊大聯盟日籍球員簽約

