岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

日職讀賣巨人隊隊長岡本和真正式登陸美職。大聯盟官網指出，多倫多藍鳥已同意與岡本和真簽下4年6000萬美元（約新台幣18.8億元，約日圓94億元）合約，內容包含500萬美元簽約金，而且合約中未設置脫逃條款，顯示球團對其長期戰力定位相當明確。

多位日職選手挑戰大聯盟

大聯盟官網報導，日本職棒今冬仍有多名球星入札挑戰大聯盟，包括村上宗隆與今井達也皆順利獲得合約，但整體行情已不若數年前，至今尚無人拿到破億美元等級的合約。

投手方面，今井達也以先發投手身分，獲得休士頓太空人3年5400萬美元（約新台幣16.9億元）合約；上季日職全壘打王村上宗隆，則與芝加哥白襪簽下2年3400萬美元（約新台幣10.6億元）合約。由於先發投手在市場上的價值普遍高於野手，今井的合約金額相對突出，相較之下，岡本的4年合約條件仍被評價為不錯的結果。

回顧近年日本野手旅美行情高峰，2022年鈴木誠也與芝加哥小熊簽下5年8500萬美元合約，吉田正尚則與波士頓紅襪簽下5年9000萬美元合約，當時被視為日本野手在大聯盟市場上的巔峰時期。

從戰績面來看，上季白襪苦吞102敗，成為美聯爐主；相較之下，藍鳥則是美聯戰績龍頭，並在世界大賽與洛杉磯道奇激戰7場，展現爭冠實力。太空人同樣維持5成勝率以上，長期處於美聯前段班行列。

藍鳥近年補強態度積極，11月更砸下7年2.1億美元（約新台幣65.8億元）迎接先發投手希斯（Dylan Cease），陣中同時坐擁加拿大籍強打小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）。由於球隊位於加拿大，多年來被認為在自由市場上不易吸引頂級球星，先前全力爭搶大谷翔平未果，如今成功簽下岡本，也被視為重要突破。

關鍵字： 岡本和真美聯藍鳥村上宗隆北美要聞

