徐若熙成軟銀首位18號洋投「這個背號Push我」　鼓勵先中職後旅外

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「龍之子」徐若熙26日出席加盟福岡軟銀鷹記者會，首度以軟銀一員身分面對媒體，並親自表達對未來的期待與決心。他表示，現場有許多一路相挺的貴人，心中充滿感恩，「未來我會更努力。」儘管球團希望他首年以適應環境為主，但徐若熙也直言，自己會全力爭取先發輪值，「我會盡全力幫助球隊拿下每一場比賽。」

徐若熙確定披上象徵王牌的18號戰袍，他透露，這是與經紀公司討論後的決定，「我想成為一名優秀的投手，這個背號會推著我往更好的未來前進。」他也分享，先前曾造訪軟銀訓練基地與主場，對球團制度留下深刻印象，特別是醫療與訓練體系反應迅速，能即時給予明確方向，讓選手進行更具針對性的訓練。

徐若熙也提到，曾與王貞治會長共進晚餐，讓他更加堅定目標，「我想成為很棒的投手，希望讓大家看見台灣選手的實力。」他也談到對年輕選手的看法，認為有能力時不一定要急著旅外，選擇先在中職累積實力，再挑戰海外，同樣是一條可行的道路。

談到適應日本職棒的挑戰，徐若熙坦言，語言溝通與比賽環境的轉換都是必須克服的課題，面對不同的對手與文化，他仍會按照自己的節奏訓練，配合教練團調整，不會想得太多，「把該有的表現展現出來，回饋給球迷與教練團。」

根據日媒《Sponichi Annex》報導，軟銀鷹自1938年成軍以來，這是隊史首度將意義重大的「18號」球衣讓給外國人選手。「18號是王牌號碼，軟銀有很多好投手穿過，滿場一致同意要把18號給徐若熙，沒有花太多時間。」

