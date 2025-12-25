原本沒想到這麼多人！　「新莊城堡」應援熱情讓北海道教頭訝異

▲台日高中棒球對抗賽。（圖／大會提供）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃台日高中棒球對抗賽25日在新莊棒球場登場，北海道聯隊在比賽中段把握機會，終場5比0完封羅東高工；賽後北海道主帥森本琢朗受訪表示，天候與場地狀況其實不如想像中理想，但選手展現韌性、仍把該守住的都守住，「成果算挺不錯的。」

北海道聯隊此役由隊長小野悠真先發，他主投4局僅用49球、被敲2安打無失分，開局前段雙方呈現投手戰；森本琢朗提到，小野一開始能感受到氛圍緊張，「前面僵局分數拉不開，但他很盡責做好自己該扮演的角色，」他認為小野在壓力下穩住節奏，是球隊能順利掌握比賽的關鍵之一。

由於雨勢與低溫影響，森本坦言球員確實會受到一些干擾，尤其內野場地狀況並不理想，「對方打出內野滾地球的時候，其實選手要處理比較難一點，」不過他也強調，球員在不利狀態下仍能把基本功做出來，展現平時訓練累積的韌性與堅持，「至少該守的都有守住，表現很不錯。」

值得一提的是，森本琢朗對新莊球場的比賽氛圍留下深刻印象；他表示，原本沒想到現場會有這麼多觀眾進場，且應援相當熱情，「能在這麼熱情的氛圍中比賽，我們覺得非常開心。」

談到球隊備戰狀況，北海道聯隊此行可說是「短時間拼裝上陣」；總教練透露，球隊11月剛組成時僅有一次完整合練，來台前也只在福岡進行2天集訓；即便抵台後練習時間仍短、默契未完全到位，但他認為球員透過比賽逐漸進入狀況，「今天這場比賽慢慢越來越好，大家的默契也有越來越加強。」

天氣方面，森本琢朗也笑說，對北海道出身的選手來講「今天也算冷」，但因為能上場比賽，「所以沒有關係。」

至於對手羅東高工的表現，主帥點名羅東先發郭靖源最讓他印象深刻，「他的球速相當不錯，如果好好訓練跟成長，未來前途真的還滿不錯的，」他也肯定羅東全隊在比賽中展現強烈求勝企圖心，「每個打者都非常積極進攻，不到最後結果都不會放棄的精神，讓我留下深刻印象。」