運動雲

>

原本沒想到這麼多人！　「新莊城堡」應援熱情讓北海道教頭訝異

▲台日高中棒球對抗賽。（圖／大會提供）

▲台日高中棒球對抗賽。（圖／大會提供）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃台日高中棒球對抗賽25日在新莊棒球場登場，北海道聯隊在比賽中段把握機會，終場5比0完封羅東高工；賽後北海道主帥森本琢朗受訪表示，天候與場地狀況其實不如想像中理想，但選手展現韌性、仍把該守住的都守住，「成果算挺不錯的。」

北海道聯隊此役由隊長小野悠真先發，他主投4局僅用49球、被敲2安打無失分，開局前段雙方呈現投手戰；森本琢朗提到，小野一開始能感受到氛圍緊張，「前面僵局分數拉不開，但他很盡責做好自己該扮演的角色，」他認為小野在壓力下穩住節奏，是球隊能順利掌握比賽的關鍵之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於雨勢與低溫影響，森本坦言球員確實會受到一些干擾，尤其內野場地狀況並不理想，「對方打出內野滾地球的時候，其實選手要處理比較難一點，」不過他也強調，球員在不利狀態下仍能把基本功做出來，展現平時訓練累積的韌性與堅持，「至少該守的都有守住，表現很不錯。」

值得一提的是，森本琢朗對新莊球場的比賽氛圍留下深刻印象；他表示，原本沒想到現場會有這麼多觀眾進場，且應援相當熱情，「能在這麼熱情的氛圍中比賽，我們覺得非常開心。」

談到球隊備戰狀況，北海道聯隊此行可說是「短時間拼裝上陣」；總教練透露，球隊11月剛組成時僅有一次完整合練，來台前也只在福岡進行2天集訓；即便抵台後練習時間仍短、默契未完全到位，但他認為球員透過比賽逐漸進入狀況，「今天這場比賽慢慢越來越好，大家的默契也有越來越加強。」

天氣方面，森本琢朗也笑說，對北海道出身的選手來講「今天也算冷」，但因為能上場比賽，「所以沒有關係。」

至於對手羅東高工的表現，主帥點名羅東先發郭靖源最讓他印象深刻，「他的球速相當不錯，如果好好訓練跟成長，未來前途真的還滿不錯的，」他也肯定羅東全隊在比賽中展現強烈求勝企圖心，「每個打者都非常積極進攻，不到最後結果都不會放棄的精神，讓我留下深刻印象。」

關鍵字： 台日高中棒球對抗賽、北海道聯隊、羅東高工

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

兄弟休賽季玩真的！再聯手工藤公康　5投手明年1月赴日特訓

兄弟休賽季玩真的！再聯手工藤公康　5投手明年1月赴日特訓

【6.1強震】台東岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了

熱門新聞

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

2徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

3郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」

4費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

5道奇二壘世代交替警訊引發洛媒質疑

最新新聞

1新莊城堡應援熱情讓北海道教頭訝異

2北海道聯隊5比0完封羅東高工

3兄弟休賽季玩真的！

4NBA聖誕大戰　尼克對騎士票價要1.3萬

5小熊新星霍頓下半季開外掛！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366