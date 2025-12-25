小野悠真領軍壓制　北海道聯隊5比0完封黑豹旗亞軍羅東高工

▲台日高中棒球對抗賽。（圖／大會提供）



記者胡冠辰／新北報導

2025中信盃台日高中棒球對抗賽25日在新莊棒球場不畏風雨的如期進行，首戰由今年黑豹旗亞軍羅東高工迎戰日本北海道聯隊，雙方比賽前段上演投手戰，北海道憑藉第4局的關鍵攻勢一舉拉開比分，最終5比0完封羅東高工，收下勝利。

羅東高工本戰由強投郭靖源擔任先發，首局即面臨壓力，雖被佐竹徠都敲出安打並靠暴投站上二壘，但郭靖源穩住陣腳，連續製造滾地球出局化解危機；前3局雙方形成投手戰，北海道打線多次遭到壓制，羅東打線也未能有效突破北海道隊長小野悠真的投球。

比賽關鍵出現在4局上，北海道展開攻勢；川合黎觸身球上壘後，長南凜太郎擊出內野安打，吉川慎之助再敲安打形成滿壘局面，羅東高工換上李鎮宸救援，但星野穰一郎敲出帶有2分打點的安打，率先打破僵局。

接著後藤健擊出高飛犧牲打再添1分，加上外野回傳失誤讓跑者再下一城，北海道單局攻下4分，取得4比0領先。

5局上北海道攻勢再起，佐竹徠都安打上壘後，川合黎掃出二壘安打送回1分，將比分擴大至5比0；此後雙方牛棚接手，北海道投手群表現穩定，未再讓羅東高工形成有效反攻。

羅東高工在7局下最後反攻機會中，一度靠兩個觸身球與安打無人出局攻佔滿壘，但最終仍遭北海道投手鎌仲賢吾穩住陣腳，以雙殺與滾地球守成，比賽就此結束。

北海道聯隊隊長小野悠真今天主投4局耗費49球，僅被打2支安打無失分並送出2次三振，後續登板的安藤美壹與鎌仲賢吾同樣力保不失；羅東高工方面，郭靖源3局用58球被打4安打，丟了3分其中2分為責失，李鎮宸（3局2非自責分）和曾家瑞（1局無失分）聯手負責後面4局。