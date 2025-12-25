小熊新星霍頓下半季開外掛！12先發防禦率1.03　官網解析挑戰賽揚3關鍵

▲霍頓（Cade Horton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊右投新星霍頓（Cade Horton）在2025賽季下半季投出宛如「開外掛」的表現，靠著明星賽後12場先發僅1.03防禦率的壓制力，一路衝上國聯新人王票選第2名；隨著他即將迎來大聯盟第2個完整賽季，外界也開始討論：這位年輕右投能不能把高峰延續，甚至在2026年挑戰國聯賽揚獎？

對此大聯盟官網特別撰文分析，霍頓具備成為頂尖先發的條件，但若要真正擠進賽揚競爭行列，仍有幾個面向必須「再升級」；包括提升四縫線速球的揮空率、降低被拉打飛球比例，以及持續打磨變化球威力，都是關鍵。

關鍵1：四縫線速球要「更會K人」 揮空率僅14.7%

霍頓在2025年超過一半用球都是四縫線速球，但這顆球的揮空率只有14.7%，在聯盟至少投出500顆四縫線速球的152名投手中，排名倒數（第138名）。

雖然結果面仍能壓制對手（被打擊率.258、長打率.355），但進階數據顯示他可能受惠於部分擊球落點運氣：四縫線速球預期被打擊率（xBA）達.286，預期長打率（xSLG）更高達.481。

根據報導分析，霍頓的速球平均球速已達95.7英里，若能在水平位移上做出調整，將更具欺騙性；特別是他2025年速球只有0.1吋的手臂側位移，幾乎落在同級投手底部水準，提升橫向位移將有機會大幅增加揮空與三振。

此外，若要衝擊賽揚，「三振數」仍是硬指標；霍頓去年投118局僅97K，距離賽揚級投手常見的200K門檻有明顯差距，統計指出（扣除縮水賽季），上一次國聯賽揚得主三振數不到200次，已要回溯到2006年（Brandon Webb，178K）。

關鍵2：把球壓低、減少被拉打飛球 提升吃局與效率

近年大聯盟打者普遍強調「拉打飛球」製造長打，因此投手若能製造滾地球或降低被拉打飛球比例，就更有機會降低失分。

霍頓新人年被拉打飛球率為18.3%，雖稱不上危險警訊，但略差於聯盟平均16.7%；值得注意的是，他並非單一問題爆炸，而是「拉打」與「飛球」比例都略偏高，讓兩者交集的危險打球增加。

霍頓的飛球比例達29.0%，明顯高於平飛球20.7%，在多位強打者林立的國聯賽區，一旦飛球品質提升，很可能轉化為失分代價。

當然，被拉打飛球率並非必須壓到極低才能成功，例如今年國聯賽揚得主斯金斯（Paul Skenes）的被拉打飛球率也有 17.7%，但霍頓仍有提升空間，若能多製造幾顆「軟弱滾地球」，將有助於更快速解決打者、降低用球數，並讓他在吃局數與穩定度上更貼近賽揚等級。

關鍵3：變化球是王牌資產 變速球揮空率47.8%聯盟前三

雖然霍頓的速球與伸卡球在2025年偶爾被打得較紮實，尤其伸卡球遭對手打出誇張的 .400打擊率、.733長打率，但他在變化球方面已展現「精英級武器庫」。

其中變速球堪稱他的招牌殺招，對手面對這顆球52打數僅6安打（.115），且只出現2支二壘打，揮空率更高達47.8%，在2025年至少投200顆變速球的投手中排名第3高，足見其威力。

他用來對付右打的sweeper也相當有效，讓右打者整季僅繳出.184 的打擊率；該球種本身也僅被打擊率.171、長打率 .343，揮空率37.6%難以碰觸，不過這顆球也曾被掌握，單季被打出5轟，是他所有球種最多，如何降低被轟風險、提升球路穩定性，是下一步課題。

至於曲球對左打者也有效（.207／.273），但揮空率僅24.7%，若能在製造揮空上再強化，將有助於形成更完整的三段式配球。

霍頓在新人年已展現壓制力，尤其下半季1.03防禦率更讓外界看到他成為王牌的可能；但要從「明星投手」進化到「賽揚候選人」，關鍵仍在於能否提高三振量、讓速球更具威脅，同時降低危險飛球與被轟機率。