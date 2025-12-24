地板滾球也是競技體育！陳銘哲入圍精英獎最佳精神、盼努力讓社會看見

▲地板滾球好手陳銘哲在體育運動精英獎獲得最佳運動精神傑出獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

在114年體育運動精英獎的入圍名單中，地板滾球BC3級選手陳銘哲的名字顯得格外耀眼。投入地板滾球運動長達 12 年的他，憑藉著近年在國際賽場上橫掃金牌的優異表現，入圍了「最佳運動精神獎」，對陳銘哲而言，這不只是一項競技，更是他掌握生命、展現自信的舞台。

地板滾球BC3級選手生活上常面臨諸多失能的限制。然而，陳銘哲卻在球場上找到了另一種生命狀態，熱衷於享受滾球「掌控」的樂趣，「在球場上，我是競技運動選手，是球場的主人。身體不方便只是一種狀態，我熱愛運動，因為這讓我更有自信。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳銘哲強調，BC3選手需要軌道、球具、場地等多樣資源，在缺乏經費的情況下，這條路走得極為艱辛，但他始終堅信，「困難」不是放棄的理由，而是要努力創造更精彩生活的契機。

陳銘哲近年在國際賽場上的表現堪稱生涯巔峰。2024年他在埃及世界地板滾球挑戰賽中奪得BC3個人賽金牌，緊接著在2025年哈薩克挑戰賽再次登頂摘金。截至2025年 11月，他的世界排名已躍升至第 16 名（亞洲第8名），累計國際賽得牌數高達4 金、1銀、1銅，是台灣地板滾球BC3男子組奪牌數最多的選手。

除了國際賽，他在國內賽事同樣表現穩定，多次在全國身心障礙國民運動會及會長盃中名列前茅，展現了極高的競技水平與心理素質。

陳銘哲成功的背後，大姐陳秀玉是他最重要的夥伴兼教練，一路陪伴他面對無數挑戰。陳秀玉回憶在2024年埃及國際賽的決賽關鍵時刻，陳銘哲曾對她說自己真的好想要贏，「因為他好想讓全部國家的人，都聽到我國家的會歌（國旗歌）。」

▲地板滾球好手陳銘哲（中）與爸爸陳萬年（右）、大姐陳秀玉（右）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

陳秀玉回憶道，當最後一球確定得分、金牌到手時，她看見陳銘哲的眼睛整個亮了起來，那一刻，他們讓世界聽見了台灣的聲音，也讓重度障礙者的能力被所有人看見。「那種心情，不論是一般選手或帕運選手，對勝利的渴望和國家的榮譽感都是一樣的。」大姐感性地說。

對於入圍精英獎運動精神獎，陳銘哲謙虛地將其比喻為選手生涯的一次「小考」，並慶幸自己及格了，他希望藉由自己的例子，推動「運動平權」的理念，「運動是大家都應該享受的權利。雖然地板滾球選手多為重度障礙者，但我希望社會大眾能肯定我們在競技體育上的努力。」

「為了夢想，不管多難，都要努力往前衝。」陳銘哲期許未來能持續挑戰國際賽事，創造更精彩的人生。