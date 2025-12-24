運動雲

古德溫、周桂羽好表現成空！SK騎士下半場逆轉秀、勇士吞東超首敗

▲▼台北富邦勇士周桂羽、古德溫、吳永仁。（圖／台北富邦勇士提供）

▲台北富邦勇士洋將古德溫。（圖／台北富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士24日平安夜在主場和平籃球館進行EASL賽事，面對由韓職KBL得分王沃尼（Jameel Warney）領軍的首爾SK騎士，上半場打完取得雙位數領先，未料易籃後SK騎士吹起反攻號角，在第三節拉出15比2的猛攻，直接逆轉超前，勇士在最末節急起直追，一度追到僅剩下3分落後，但緊要關頭卻總是欠缺臨門一腳，最後又被騎士拉出一波5比0，分差也被擴大到雙位數，最終以9分之差輸球，吞下本季東超首敗。

勇士本季重返東超舞台，本季前兩戰面對宇都宮皇者、香港東方都拿下勝利，SK騎士目前則是打了3場東超賽事，拿下2勝1負。

本季兩隊首度碰頭，首節勇士洋將古德溫（Archie Goodwin）就火力全開搶分，三分球2投2中、獨攬9分，亞外艾倫（Aaron Geramipoor）和另一名洋將哥倫特（Troy Gillenwate）攜手在禁區搶分，幫助球隊在第一節打完取得25比20領先，次節古德溫遭對手嚴防，出手機會減少，但他還是能利用站上罰球線的機會來得分，加上哥倫特、艾倫穩定輸出，單節又打出21比14的比分，在上半場打完就取得12分領先。

前兩節打完古德溫就已經拿下14分，哥倫特也有11分進帳，SK騎士則是以沃尼的13分最佳。

未料易籃後，SK騎士卻吹起反攻號角，托倫蒂諾 (Arvin Tolentino）挺身而出攜手沃尼搶分，其餘本土選手也找到準星，短短4分鐘內拉出13比2的攻勢先追到1分差，隨後洋將孟羅（Darryl Monroe）命中三分球直接幫助騎士逆轉超前，勇士節末回神，靠著哥倫特、周桂羽兩度追平，托倫蒂諾火力未歇繼續搶分，孟羅最後連拿4分，在第三節打完以66：61領先勇士。

▲▼東超SK首爾騎士沃尼、孟羅、托倫蒂諾。（圖／EASL提供）

▲東超SK首爾騎士沃尼。（圖／EASL提供）

▲▼東超SK首爾騎士沃尼、孟羅、托倫蒂諾。（圖／EASL提供）

▲東超SK首爾騎士托倫蒂諾 (Arvin Tolentino）。（圖／EASL提供）

最末節勇士沒有放棄追分機會，古德溫、周桂羽努力內外搶分，在比賽還剩下5分28秒時一度追到71比74，但托倫蒂諾又跳出來上籃得手，隨後又砍進三分球，勇士莫巴耶雖然之後也在外線命中，但孟羅、托倫蒂諾馬上連拿7分，直接把領先分數拉開到12分之多，也讓騎士隊鎖定勝利，最終勇士就以79比88吞下本季東超首敗。

▲▼台北富邦勇士周桂羽、古德溫、吳永仁。（圖／台北富邦勇士提供）

▲台北富邦勇士周桂羽。（圖／台北富邦勇士提供）

勇士古德溫此役繳出全隊最高26分、5助攻，哥倫特17分次之，周桂羽拿下本土最高14分；SK騎士方面，得分王沃尼雖然拿下25分、7籃板，但亞外托倫蒂諾的表現其實更關鍵，上半場才拿1分的他，下半場豪取23分，是球隊贏球的最大功臣。

