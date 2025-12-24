運動雲

12強MVP、台灣隊長實至名歸！陳傑憲奪下運動精英獎最佳男運動員

▲體育運動精英獎，最佳男運動員獎陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳傑憲在體育運動精英獎奪下最佳男運動員獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114年體育運動精英獎24日舉辦頒獎典禮，世界12強台灣代表隊隊長與大會MVP陳傑憲最後擊敗多位優異男性運動員，奪下最佳男運動員殊榮。

最佳男運動員入圍獲得傑出獎的5人，分別是世界12強台灣代表隊隊長與大會MVP陳傑憲、世大運羽球男單金牌丁彥宸、去年高爾夫美巡賽冠軍俞俊安、世大運反曲弓男子個人金牌湯智鈞、成都世界運動會健力男子金牌楊森。最終獲最佳男運動員的，是12強台灣隊長陳傑憲。

效力中職統一獅的台灣隊長「四爺」陳傑憲，陳傑憲在12強預賽首戰面對南韓，於第2局砲轟高永表擊出2分砲，幫助台灣取得6：0領先；更在冠軍戰棒打日本強投戶鄉翔征，敲出石破天驚3分砲，合計陳傑憲出賽7場，有3場猛打賞表現，24打數狂敲15安，包含2轟，貢獻6分打點，打擊三圍.625/.700/.917，攻擊指數1.617。

陳傑憲不僅是中華隊唯一奪獎的球員，且一個人就獨拿「大會MVP」、「最佳外野手」、「打擊王」、「最佳防守球員」等4大獎。=，而他也成為台灣隊史12強首位奪下大會打擊王的選手，也是繼2015年林智勝的全壘打王之後、史上第2位12強奪打擊獎項的台灣選手。

關鍵字： 陳傑憲12強棒球最佳男運動員大會MVP台灣隊

