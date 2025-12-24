運動雲

岡本和真合約有望超越村上？海盜補強重砲、內野市場混戰成變數

▲讀賣巨人訪台交流賽，岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

MLB內野市場持續升溫，海盜隊再度出手補強強打。根據美媒報導，來自教士、成為自由球員的內野手歐赫恩（Ryan O’Hearn）與海盜達成2年總額2900萬美元的合約，成為球團自2016年以來，首度與自由球員簽下的複數年合約，同時也是隊史FA野手最高合約。此舉不僅顯示海盜補強火力的決心，也可能牽動巨人內野手岡本和真的大聯盟去向。

32歲的歐赫恩主要守備一壘，本季打擊率2成81、17轟、63分打點，季中由金鶯被交易至教士。海盜本季在得分、全壘打、OPS等進攻數據全數墊底，休季已先從光芒補進單季31轟的強打者，如今再簽下歐赫恩，明顯鎖定補強一壘火力。

而透過入札制度挑戰大聯盟的岡本和真，正值談判關鍵期。根據《The Athletic》名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，岡本被多支球隊評為「穩定、可預期的即戰力」，雖然長打爆發力略遜村上宗隆，但擊球確實性更高，被形容為「下限高、上限較低」的類型。外界關注，他是否有機會拿下超越村上宗隆2年3400萬美元的合約。

岡本的交涉期限為美東時間1月4日下午5時（台灣時間1月5日上午6時），但目前內野市場人選眾多，包括布雷格曼（Alex Bregman）、比薛特（Bo Bichette）等大咖動向尚未明朗，讓談判變數增加。海盜原本被視為對岡本有高度興趣的球隊之一，如今一壘位置補進歐赫恩，是否影響岡本談判空間，備受關注。

