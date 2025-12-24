小聯盟恐再縮編、選秀大砍輪次　美國大學體系準備接手養成

▲路易斯安那州立大學今年奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著美國棒球教練協會（ABCA）將於1月8日在俄亥俄州哥倫布市登場，關於MLB勞資協議將在2026年12月到期，若小聯盟「完整賽季」縮編、選秀人數也縮減，美國大學棒球圈普遍關注，職棒體系是否將出現結構性變革，進而牽動整個人才培育鏈。

據美媒《Baseball America》報導，多名一級強權教練私下透露，已為美職「選秀大幅縮減」的情境預作準備，甚至不排除未來僅剩10輪選秀，並同步裁撤一個完整賽季層級的小聯盟。

在該模式下，7月選秀將搭配再裁撤一個完整賽季層級的小聯盟，許多人認為，若新人補充數量如此大幅收緊，這樣的連鎖反應幾乎無可避免。

如此規模的收縮，勢必對整個棒球生態產生震盪。部分大學教練與行政人員私下坦言，這正是目前圈內不少人已開始為2027年可能發生的封館（lockout）預作心理準備的原因之一，屆時資方與球員工會勢必得在成本控制、球員培養與年資制度之間尋求平衡。

ABCA執行長凱利茲（Craig Keilitz）指出，大學棒球早已與MLB保持對話，雖然細節仍未明朗，但他對整體方向抱持審慎樂觀態度，認為這將為大學棒球帶來發展契機。

凱利茲指出，這些問題屬於職業棒球需要自行解決的範疇；但從大學端的角度來看，期待卻截然不同。大學棒球領導者相信，整體結構已準備好吸收更多人才，更重要的是，有能力加以培養。

近年趨勢也印證此觀點。2023至2025年間，共有84名球員在選秀後兩年內登上大聯盟，幾乎追平2015至2022年8年的總和。2025年各隊平均16.3個選秀權用於挑選大學球員，馬林魚甚至21指全數選進大學戰力。

在NIL制度與科技設備投資下，大學棒球的培育環境已大幅升級，甚至在部分層面超越小聯盟。多名教練直言，MLB正逐步將球員養成責任轉移至大學體系，未來大學棒球不再只是替代選項，而是職業發展的重要核心。