運動雲

>

小聯盟恐再縮編、選秀大砍輪次　美國大學體系準備接手養成

▲路易斯安那州立大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲路易斯安那州立大學今年奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著美國棒球教練協會（ABCA）將於1月8日在俄亥俄州哥倫布市登場，關於MLB勞資協議將在2026年12月到期，若小聯盟「完整賽季」縮編、選秀人數也縮減，美國大學棒球圈普遍關注，職棒體系是否將出現結構性變革，進而牽動整個人才培育鏈。

據美媒《Baseball America》報導，多名一級強權教練私下透露，已為美職「選秀大幅縮減」的情境預作準備，甚至不排除未來僅剩10輪選秀，並同步裁撤一個完整賽季層級的小聯盟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在該模式下，7月選秀將搭配再裁撤一個完整賽季層級的小聯盟，許多人認為，若新人補充數量如此大幅收緊，這樣的連鎖反應幾乎無可避免。

如此規模的收縮，勢必對整個棒球生態產生震盪。部分大學教練與行政人員私下坦言，這正是目前圈內不少人已開始為2027年可能發生的封館（lockout）預作心理準備的原因之一，屆時資方與球員工會勢必得在成本控制、球員培養與年資制度之間尋求平衡。

ABCA執行長凱利茲（Craig Keilitz）指出，大學棒球早已與MLB保持對話，雖然細節仍未明朗，但他對整體方向抱持審慎樂觀態度，認為這將為大學棒球帶來發展契機。

凱利茲指出，這些問題屬於職業棒球需要自行解決的範疇；但從大學端的角度來看，期待卻截然不同。大學棒球領導者相信，整體結構已準備好吸收更多人才，更重要的是，有能力加以培養。

近年趨勢也印證此觀點。2023至2025年間，共有84名球員在選秀後兩年內登上大聯盟，幾乎追平2015至2022年8年的總和。2025年各隊平均16.3個選秀權用於挑選大學球員，馬林魚甚至21指全數選進大學戰力。

在NIL制度與科技設備投資下，大學棒球的培育環境已大幅升級，甚至在部分層面超越小聯盟。多名教練直言，MLB正逐步將球員養成責任轉移至大學體系，未來大學棒球不再只是替代選項，而是職業發展的重要核心。

關鍵字： 標籤:大學棒球MLB選秀小聯盟人才培育勞資協議

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

熱門新聞

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本都要發抖！美國破14億陣容成形

2王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

3CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

4紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

5破隊史紀錄！海盜9億簽明星重砲

最新新聞

1李凱爾變回美國人　中國男籃首位歸化成過去式

2官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

3岡本和真合約有望超越村上？

4日本都要發抖！美國破14億陣容成形

5小聯盟恐再縮編、選秀大砍輪次

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366