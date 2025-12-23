城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

▲重慶二刀流葉承豪。（圖／北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽23日進入淘汰賽階段，台北市重慶國中連續兩戰遭遇日本球隊考驗，上午先以8比3擊敗和歌山，八強戰則以4比8不敵東海高中，止步八強。比賽結束後，多名球員難掩失落情緒落下男兒淚，遺憾溢於言表。

依循城市盃傳統，國際賽事開打前雙方互贈紀念品。重慶國中送上充滿「台灣味」的茄芷袋，內裝經典藍白拖；來自溫泉勝地的日本東海，則回贈泡澡用品，雙方交換誠意十足、各具文化特色。

八強戰開局，重慶展現地主氣勢，葉承豪首局首打席首球便將球掃向左外野，跑出三壘安打，隨後吳紹宇再敲一壘側「車布邊」三壘安打，連下2分，讓原本略顯疲憊的休息區瞬間振奮起來。

不過，預賽3戰攻下30分的日本東海火力依舊兇猛，5局下半突破曾在U12亞洲少棒錦標賽奪下投手獎、被稱為「小李振昌」的周震泉封鎖，岡田宗一郎敲安追平比數。6局下今村虹輝、竹內龍翔接連長打，單局灌進4分，奠定勝基。

重慶總教練李清堂賽後與教練團花了近20分鐘安撫球員情緒，才讓學生逐漸破涕為笑。他表示：「每個人都很認真、有衝勁，以前的缺點這次都有很大的進步。雖然沒能完成奪冠目標，但這趟城市盃仍然非常值得。」

李清堂也坦言，日本球員技術整齊、落差小，給球隊極大壓力，「連續兩場對日本隊，確實有點吃不消。」他透露本次有兩名主力因病缺陣，否則仍有一搏機會，「遇到突發狀況，但其他人都能頂上來，這是最欣慰的地方。」

葉承豪此役展現投、打、守「三拍子」身手，不僅單場擊出2支三壘安打，外野守備屢屢演出美技，還先發主投4.2局，被敲6安失2分。表現越亮眼，賽後情緒越潰堤，受訪時仍哽咽落淚，足見對比賽的投入與重視。

「今天有幫助到球隊，但還是不夠，應該可以更好。」葉承豪表示，這是自己生涯首度對戰日本球隊，對對手在跑壘、守備與細節執行上的積極態度印象深刻，「我在投的時候也覺得他們很難纏，邊邊角角的球都能打得很扎實。」

過去就讀少棒強權東園國小、以守備見長的葉承豪，目前僅八年級，已能扛起重任。他說：「上國中後，訓練和技術都更細膩，基本動作幾乎重練，經歷一段陣痛期，但我的個性是，只要別人比我好，我就要比他更好！」

城市盃四強名單也隨之出爐，23日上午8時，新生公園棒球場由台北市興福國中對戰日本東海，觀山D棒球場則是台中市中山國中迎戰桃園市新明國中，勝隊將於中午12時在新生公園爭奪冠軍。新生公園賽事同步提供 YouTube（GetWinSport）與愛爾達體育4台轉播。