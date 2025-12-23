運動雲

>

城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

▲重慶二刀流葉承豪。（圖／北市棒球協會提供）

▲重慶二刀流葉承豪。（圖／北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽23日進入淘汰賽階段，台北市重慶國中連續兩戰遭遇日本球隊考驗，上午先以8比3擊敗和歌山，八強戰則以4比8不敵東海高中，止步八強。比賽結束後，多名球員難掩失落情緒落下男兒淚，遺憾溢於言表。

依循城市盃傳統，國際賽事開打前雙方互贈紀念品。重慶國中送上充滿「台灣味」的茄芷袋，內裝經典藍白拖；來自溫泉勝地的日本東海，則回贈泡澡用品，雙方交換誠意十足、各具文化特色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

八強戰開局，重慶展現地主氣勢，葉承豪首局首打席首球便將球掃向左外野，跑出三壘安打，隨後吳紹宇再敲一壘側「車布邊」三壘安打，連下2分，讓原本略顯疲憊的休息區瞬間振奮起來。

不過，預賽3戰攻下30分的日本東海火力依舊兇猛，5局下半突破曾在U12亞洲少棒錦標賽奪下投手獎、被稱為「小李振昌」的周震泉封鎖，岡田宗一郎敲安追平比數。6局下今村虹輝、竹內龍翔接連長打，單局灌進4分，奠定勝基。

重慶總教練李清堂賽後與教練團花了近20分鐘安撫球員情緒，才讓學生逐漸破涕為笑。他表示：「每個人都很認真、有衝勁，以前的缺點這次都有很大的進步。雖然沒能完成奪冠目標，但這趟城市盃仍然非常值得。」

李清堂也坦言，日本球員技術整齊、落差小，給球隊極大壓力，「連續兩場對日本隊，確實有點吃不消。」他透露本次有兩名主力因病缺陣，否則仍有一搏機會，「遇到突發狀況，但其他人都能頂上來，這是最欣慰的地方。」

葉承豪此役展現投、打、守「三拍子」身手，不僅單場擊出2支三壘安打，外野守備屢屢演出美技，還先發主投4.2局，被敲6安失2分。表現越亮眼，賽後情緒越潰堤，受訪時仍哽咽落淚，足見對比賽的投入與重視。

「今天有幫助到球隊，但還是不夠，應該可以更好。」葉承豪表示，這是自己生涯首度對戰日本球隊，對對手在跑壘、守備與細節執行上的積極態度印象深刻，「我在投的時候也覺得他們很難纏，邊邊角角的球都能打得很扎實。」

過去就讀少棒強權東園國小、以守備見長的葉承豪，目前僅八年級，已能扛起重任。他說：「上國中後，訓練和技術都更細膩，基本動作幾乎重練，經歷一段陣痛期，但我的個性是，只要別人比我好，我就要比他更好！」

城市盃四強名單也隨之出爐，23日上午8時，新生公園棒球場由台北市興福國中對戰日本東海，觀山D棒球場則是台中市中山國中迎戰桃園市新明國中，勝隊將於中午12時在新生公園爭奪冠軍。新生公園賽事同步提供 YouTube（GetWinSport）與愛爾達體育4台轉播。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

全力衝2026！台鋼雄鷹談妥艾速特合約　櫻井周斗也有望回歸

全力衝2026！台鋼雄鷹談妥艾速特合約　櫻井周斗也有望回歸

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

山本由伸爆與丹羽仁希年初就分手！　世界大賽影片認錯人、拒認愛理由揭曉

山本由伸爆與丹羽仁希年初就分手！　世界大賽影片認錯人、拒認愛理由揭曉

林安可台北加盟記者會　西武統一「雙獅」高層出席名單曝光

林安可台北加盟記者會　西武統一「雙獅」高層出席名單曝光

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

【取貨犯案工具全被拍】張文郵局突存近4千 警方緊追金流來源

熱門新聞

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

全力衝2026！台鋼雄鷹談妥艾速特合約　櫻井周斗也有望回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

2道奇也想要徐若熙　派大谷教頭挖角

3城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發

4致敬T-Mac　柯瑞砍26分打爆魔術

5史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

最新新聞

1史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

2城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發

3致敬T-Mac　柯瑞砍26分打爆魔術

4台鋼雄鷹談妥艾速特合約

5年度最佳洋將發威　沃許本奪單周MVP

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366