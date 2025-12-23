白襪高層盛讚村上宗隆　向鈴木誠也、今永昇太請教芝加哥定居經驗

運動雲

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪正式迎來日本強打村上宗隆，這筆兩年總值3400萬美元的合約不僅震撼球界，也讓白襪上下充滿期待；白襪打擊教練修蒙（Derek Shomon）坦言，得知消息當下的反應，幾乎代表了所有球迷的心情。

「非常令人興奮，」修蒙接受大聯盟官網訪問時表示，「我當時正在忙別的事情，接到電話後立刻放下手邊的一切，停下來慶祝了一下，我很期待能盡快和他取得聯繫，開始推動一些事情。」

25歲的村上宗隆今（23日）在Rate Field舉行加盟記者會，正式向白襪球迷亮相；這也是白襪自2023年1月貝尼坦迪（Andrew Benintendi）以5年7500萬美元合約加盟後，南城首度為新援舉行如此規模的記者會。

不過，球團內部強調，村上的到來與這波重建期間的任何補強都截然不同；村上在2022年、年僅22歲時效力日本職棒養樂多燕子，單季轟出56支全壘打、貢獻134分打點、打擊率3成18，勇奪三冠王，成為聯盟指標性球星，他也成為白襪隊史第4位日本籍球員，其在日本的超高人氣與話題性，甚至被認為超越曾協助球隊奪下2005年世界大賽冠軍的井口資仁與高津臣吾。

白襪執行副總裁兼營收與行銷長波耶（Brooks Boyer）直言，這是球團前所未見的等級；「我們從來沒有過這種等級的球員，也沒有過這樣的知名度，」波耶表示，「那些人是20年前的事了，遠在資訊傳播方式、即時資訊流通出現之前：Instagram、Twitter、Facebook、TikTok，不管你想用哪個平台，如今你都能在瞬間把資訊和精華片段傳送到世界各地。」

波耶指出，村上的加盟為白襪隊打開國際市場的大門；「這對我們來說是一個很棒的機會，能在國際市場上行銷、拓展白襪品牌，同時也協助他以及部分隊友發展個人品牌，這是我們在商業面向上非常期待的事情。」

談到行銷策略，波耶也提及其他球隊的成功案例；「事情可以做的很多，但我們最優先的，是讓這名球員專心打棒球，」波耶說，「其他所有事情，不管是行銷、代言或任何商業合作，只要我們把他放在最有利於場上成功的位置，那些自然就會水到渠成。」

「像這樣的球員能幫助我們推廣棒球運動，但就像日本球迷或日本棒球迷希望看到他們的球員在大聯盟競爭一樣，白襪球迷也希望看到白襪隊在大聯盟變得更有競爭力；這代表有多個球迷族群，都會為這名球員的成功而加油。」

場內層面總經理蓋茲（Chris Getz）與球團高層已為村上打造完整支援系統，協助他適應芝加哥的生活與大聯盟節奏；村上簽約後，也曾向同為日籍球星的鈴木誠也與今永昇太請教在芝加哥定居的經驗。

修蒙則已迫不及待從進攻端著手合作；「永遠都會有需要調整、需要努力的地方，」修蒙表示，「每一年都可能不一樣，你解決了一個問題，聯盟就會做出調整，然後你又得去解決新的問題，這是一場永無止境的貓捉老鼠遊戲。」

村上的「真材實料」，甚至讓白襪球員在球團低調洽談期間就已私下熱議；「我已經聽到好幾名球員問：這是真的嗎？蓋茲笑著說，「我對他們比了個大拇指，我想這也說明了，連我自己都還不敢相信，這件事竟然能一直保持低調。」

