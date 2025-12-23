運動雲

「I have power！」村上宗隆白襪加盟記者會秀英文　揭背號5用意

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

透過入札制度從日職養樂多燕子轉戰大聯盟，加盟芝加哥白襪的日本強打內野手村上宗隆，23日在球隊主場Rate Field正式舉行加盟記者會，首度以白襪球員身分公開亮相，也親自說明背號從「55」改為「5」的選擇原因。

村上當天身穿灰色襯衫、外披印有背號「5」的白襪直條紋球衣，與白襪總經理蓋茲（Chris Getz）一同站上台前接受媒體訪問；被問及為何未延續在養樂多時期象徵性的「55」號背號，而是選擇「5」時，村上親口給出答案。

「在日本時，能夠背負55號，對我來說是非常珍貴的回憶，當然也是我很喜歡的號碼，」村上表示，「不過，這次象徵自己要走上一條新的道路，所以我選擇少一個，改穿5號。」

村上宗隆此次透過養樂多的入札制度，與白襪隊簽下2年總額3400萬美元的合約，這場加盟記者會也正是合約正式對外公布後隔天舉行，象徵他大聯盟生涯正式啟程。

會後，村上接受當地電視台CHSN專訪，主播安卡（Garfien Anchor）提問：「是什麼讓你成為如此危險的打者？」村上穿著印有背號「5」的白襪隊球衣，用英語自信作答「Power，I have power.（力量，我有力量。）」

直白的回答讓現場氣氛瞬間熱絡，安卡也笑著回應：「你已經學會用英語這樣表達了呢，」村上回了一聲「Yes」，露出笑容後再次重複「I have power」，讓主播當場大笑；該段影片隨後也被CHSN官方X（前推特）帳號上傳，引發球迷熱議。

事實上，在稍早的記者會上，村上也談到踏上大聯盟舞台的心情與期許，「我覺得自己終於站在起跑線上了，真的非常興奮，」村上說，「我希望能為這支球隊做出最大的貢獻。」

