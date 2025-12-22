運動雲

>

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

▲▼衛斯布魯克全場砍進5記三分球，貢獻21分、13籃板與4助攻，以37歲又40天的高齡，成為NBA歷史上單場至少得到「20分、10籃板、5記三分球」最年長的後衛。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王衛斯布魯克攜手施洛德在延長賽幫助國王氣走火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

薩克拉門托國王22日在主場上演了一場熱血沸騰的逆轉秀，在兩位主力拉文（Zach LaVine）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）持續缺陣的逆境下，國王憑藉「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）全場能量爆發的表現，以及施洛德（Dennis Schroder）在延長賽的準絕殺，最終以125：124險勝有杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮的休士頓火箭，成功終結5連敗。

此役國王頭號功臣非衛斯布魯克莫屬，首節他便連拿5分助隊取得雙位數領先，在第四節最後時刻，國王一度落後達 14分，但衛少在最後14.2秒於右側底角接獲施羅德助攻，頂住壓力命中價值連城的追平三分球，將比賽強行拖入延長賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入延長賽後，雙方陷入拉鋸，比賽最後9.9秒，火箭靠著史密斯（Jabari Smith Jr.）的罰球取得2分領先，關鍵時刻，迪羅臣（DeMar DeRozan）切入吸引防守後妙傳給左側底角的施洛德，後者在比賽僅剩3.1秒時命中底角三分準絕殺，隨著杜蘭特最後的外線出手落空，國王驚險守住勝果。

衛少此役出戰35分鐘，以極高的鬥志撐起球隊，全場投進5記三分球，貢獻21分、13籃板與4助攻的全面數據，值得一提的是，衛少以37歲又40天的高齡，成為NBA歷史上單場至少得到「20分、10籃板、5記三分球」最年長的後衛，再度用場上的好表現證明自己仍是那位昔日MVP。

▲▼衛斯布魯克全場砍進5記三分球，貢獻21分、13籃板與4助攻，以37歲又40天的高齡，成為NBA歷史上單場至少得到「20分、10籃板、5記三分球」最年長的後衛。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克以37歲又40天的高齡，成為NBA史上單場至少「20分、10籃板、5記三分球」最年長的後衛。（圖／達志影像／美聯社）

除了衛少的瘋狂表現，國王隊今日展現了極佳的團隊韌性，迪羅臣穩健砍下 27 分與 9 助攻，並在關鍵時刻助攻隊友；穆雷（Keegan Murray）也挹注了賽季新高的26分。

火箭方面，杜蘭特今日達成個人生涯第5000次助攻的里程碑，他也正式加入「30000分、5000籃板、5000助攻」的超凡俱樂部，成為史上第6位達成此成就的球員，且1147場的達成速度高居歷史第三，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

儘管杜蘭特繳出24分、10籃板與8 攻的準大三元數據，森根（Alperen Sengun）也攻下28分，但火箭在關鍵時刻沒能限制住衛少與施洛德的外線火力，只能在客場無奈吞下敗仗。

關鍵字： 衛斯布魯克施洛德國王火箭杜蘭特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

熱門新聞

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　

2悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

3白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

4王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

5不是打電動！公牛、老鷹35年來最狂進攻秀

最新新聞

1樂天桃猿公布二軍新宿舍進度

2贏球又是紀錄夜！衛少寫最年長後衛神紀錄

3中職釘鞋顏色解禁　修二軍停賽辦法

4現役第5人！戈貝爾生涯總籃板破萬

5因應隨機砍人事件　中職研議強化大巨蛋安檢機制

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

【揍你喔】李多慧發現粉絲又沒去上班上課　氣噗噗萌喊：不行～～

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366