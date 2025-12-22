衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

▲國王衛斯布魯克攜手施洛德在延長賽幫助國王氣走火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

薩克拉門托國王22日在主場上演了一場熱血沸騰的逆轉秀，在兩位主力拉文（Zach LaVine）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）持續缺陣的逆境下，國王憑藉「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）全場能量爆發的表現，以及施洛德（Dennis Schroder）在延長賽的準絕殺，最終以125：124險勝有杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮的休士頓火箭，成功終結5連敗。

此役國王頭號功臣非衛斯布魯克莫屬，首節他便連拿5分助隊取得雙位數領先，在第四節最後時刻，國王一度落後達 14分，但衛少在最後14.2秒於右側底角接獲施羅德助攻，頂住壓力命中價值連城的追平三分球，將比賽強行拖入延長賽。

進入延長賽後，雙方陷入拉鋸，比賽最後9.9秒，火箭靠著史密斯（Jabari Smith Jr.）的罰球取得2分領先，關鍵時刻，迪羅臣（DeMar DeRozan）切入吸引防守後妙傳給左側底角的施洛德，後者在比賽僅剩3.1秒時命中底角三分準絕殺，隨著杜蘭特最後的外線出手落空，國王驚險守住勝果。

衛少此役出戰35分鐘，以極高的鬥志撐起球隊，全場投進5記三分球，貢獻21分、13籃板與4助攻的全面數據，值得一提的是，衛少以37歲又40天的高齡，成為NBA歷史上單場至少得到「20分、10籃板、5記三分球」最年長的後衛，再度用場上的好表現證明自己仍是那位昔日MVP。

▲衛斯布魯克以37歲又40天的高齡，成為NBA史上單場至少「20分、10籃板、5記三分球」最年長的後衛。（圖／達志影像／美聯社）

除了衛少的瘋狂表現，國王隊今日展現了極佳的團隊韌性，迪羅臣穩健砍下 27 分與 9 助攻，並在關鍵時刻助攻隊友；穆雷（Keegan Murray）也挹注了賽季新高的26分。

火箭方面，杜蘭特今日達成個人生涯第5000次助攻的里程碑，他也正式加入「30000分、5000籃板、5000助攻」的超凡俱樂部，成為史上第6位達成此成就的球員，且1147場的達成速度高居歷史第三，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

儘管杜蘭特繳出24分、10籃板與8 攻的準大三元數據，森根（Alperen Sengun）也攻下28分，但火箭在關鍵時刻沒能限制住衛少與施洛德的外線火力，只能在客場無奈吞下敗仗。