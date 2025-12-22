運動雲

現役第5人！戈貝爾生涯總籃板破萬　灰狼逆轉公鹿終結對戰連敗

▲▼明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾達成生涯10000籃板里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾達成生涯10000籃板里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

明尼蘇達灰狼22日在主場迎戰缺少當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的密爾瓦基公鹿，儘管灰狼頭號球星艾德華茲（Anthony Edwards）全場手感冰冷，但靠著團隊防守與優異的整體進攻，最終以103：100險勝公鹿，終結了對戰公鹿的連敗頹勢，同時也見證了中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）達成生涯10000籃板的歷史時刻。

灰狼此役其實贏得並不輕鬆，上一場對陣雷霆展現巨星身手的艾德華茲，這次上半場陷入單打誤區且頻頻打鐵，半場14投僅3中，導致灰狼一度落後達16分，帶著12分落後的劣勢進入更衣室，下半場艾德華茲手感依舊低迷，全場24投僅7中、三分球11投2中，雖然仍繳出24分、4籃板、6助攻，不過隊友迪文琴佐（Donte DiVincenzo）展現高效率，11投7中砍下18分、5籃板、4助攻；內線核心蘭德爾（Julius Randle）也有12分進帳，加上板凳席里德（Naz Reid）與小夏儂（Terrence Shannon Jr.）得分雙上雙，助隊完成逆轉。

本場比賽最大的亮點莫過於灰狼中鋒戈貝爾，他全場貢獻11分、18籃板，職業生涯總籃板數正式突破10,000大關，成為NBA現役第5位達成此成就的球員，前四人分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、卓拉蒙德（Andre Drummond）與弗切維奇（Nikola Vucevic）。

賽後收下比賽用球的戈貝爾感性表示：「回顧一路走來的成就感覺很美妙，但我知道未來還有很長的路與目標要實現。」針對當前聯盟球風轉向外線，他則展現職業態度指出：「當三分球變多，長籃板也隨之增加，你必須不斷適應比賽的變化，才能持續對比賽產生影響力。」

公鹿隊在字母哥因小腿傷勢缺陣期間表現低迷，接連敗給籃網與猛龍後，戰績滑落至11勝17負，排名東區第11位，今日頂替核心地位的小波特（Kevin Porter Jr.）表現出色，繳出24分、10籃板、9助攻的「準大三元」數據，可惜全場出現6次失誤，加上其餘隊友火力支援不足，只能眼睜睜看著球隊落敗。

