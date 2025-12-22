不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

▲不是打電動！NBA例行賽22日芝加哥公牛與亞特蘭大老鷹上演一場史詩級的進攻大戰。圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

不是打電動！NBA例行賽22日上演一場載入史冊的進攻大戰，芝加哥公牛客場挑戰亞特蘭大老鷹，雙方在正規四節比賽中火力全開，最終公牛在布澤利斯（Matas Buzelis）狂砍28分帶領下，以152：150險勝老鷹，收下三連勝，老鷹則遺憾吞下三連敗。

本場比賽雙方從首節便展開瘋狂對轟，第一節打完兩隊先以38：38戰平，次節公牛隊團隊進攻更上一層樓，單節轟下45 分，半場以83：73領先，刷新球隊本季半場得分新高。易邊再戰後，老鷹吹起反攻號角，當家一哥楊恩（Trae Young）與強森（Jalen Johnson）率領單節回敬42分，前三節打完雙方僅剩下1分差距。

末節雙方繼續緊咬比分，公牛在中段靠著多點開花一度取得7分領先，但老鷹發揮韌性，楊恩砍進三分球攜手強森在最後讀秒階段追至150：151，布澤利斯隨後兩罰中一，給了老鷹最後扳平甚至絕殺的機會，但楊恩在最後一攻急停跳投沒命中，最終公牛以2分之差帶走勝利。

根據《ESPN》統計，這是NBA史上第8場在正規四節時間內，雙方得分均超過150分的比賽，在過去35個賽季中，這種進攻大爆發的情況僅出現過3次，足見其罕見程度，此役兩隊也合力創下本賽季單場最高得分紀錄，僅次於1990年勇士與金塊締造的162：158歷史巔峰。

公牛此役展現極致的團隊籃球，共有9人得分上雙，新秀布澤利斯攻下全隊最高28分，懷特（Coby White）挹注21 分，團隊命中率高達58%。

老鷹隊雖然落敗，但表現同樣驚人，強森繳出36分、11籃板、9助攻的「準大三元」數據；傷癒復出的楊恩則貢獻35分，老鷹團隊命中率亦達到52%，在進攻端幾乎無懈可擊，無奈仍未能守住主場。