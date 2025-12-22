運動雲

林安可新隊友來了！　前洋基投手懷南斯、卡納里歐加盟西武獅

▲懷南斯（Alan Winans）、前海盜外野手卡納里歐（Alexander Canario）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前海盜外野手卡納里歐（Alexander Canario）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

NPB埼玉西武獅22日宣布，已與前洋基右投懷南斯（Alan Winans）、前海盜外野手卡納里歐（Alexander Canario）完成來季支配下球員合約；兩人背號也同步確定，懷南斯為「30」，卡納里歐為「25」。

根據日媒《Full-Count》報導及，懷南斯的合約於12月18日完成簽署，卡納里歐則於12月19日正式加盟，兩名洋將皆被寄予厚望，將成為球隊新賽季的重要戰力。

30歲的懷南斯來自美國，身高188公分、體重81公斤，為右投右打投手；雖大聯盟生涯僅出賽11場，但他在小聯盟表現亮眼，累計72場出賽（其中54場先發），繳出28勝11敗、2次救援、防禦率2.79的成績。

對於加盟西武，懷南斯透過球團表示：「能夠成為這支擁有悠久傳統、深受許多人喜愛的球隊一員，我感到無比榮幸；我將為了隊友與夥伴全力以赴，非常期待能夠一起並肩作戰的每一天，全家人都由衷感謝能獲得這樣的機會，為了能與獅隊球迷們一同分享奪冠的喜悅，我會全力以赴努力奮戰。」

▲懷南斯（Alan Winans）、前海盜外野手卡納里歐（Alexander Canario）。（圖／達志影像／美聯社）

▲懷南斯（Alan Winans）。（圖／達志影像／美聯社）

另一名新洋將卡納里歐今年25歲，來自多明尼加共和國，身高185公分、體重97公斤，為右投右打外野手，具備出色的體格條件。

卡納里歐在大聯盟累計108場出賽，打擊率.229、8支全壘打；小聯盟生涯120場出賽，繳出打擊率.252、32支全壘打、96分打點的成績。

談到加盟西武，卡納里歐表示：「能獲得在獅隊打球的機會，我感到非常榮幸，也由衷心懷感謝；為了回應監督、教練團、隊友以及球迷們的期待，我每天都會拿出100%的力量，為勝利全力奮戰，希望2026賽季能成為對我們而言收穫滿滿的一年，GO LIONS！」

