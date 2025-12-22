道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

▲弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

根據美媒報導，洛杉磯道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman），近日已將其位於洛杉磯的自宅，以645萬美元（約2億新台幣）售出，然而該價格明顯低於當初購入金額，讓外界不禁為其遭遇感到惋惜。

美國經濟媒體《華爾街日報》指出，弗里曼與妻子於2023年以782萬5000美元（約2億4666萬新台幣）購入該棟豪宅；如今以645萬美元出售，等同於帳面虧損約137萬5000美元（約4666萬新台幣），形成超過千萬等級的實質損失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，弗里曼夫妻原本對該房產寄予厚望，2024年正式對外出售時，開價一度高達899萬5000美元（約2億8348萬新台幣），但市場反應冷淡，遲遲未能成交。隨後售價下修至734萬9000美元（約2億3160萬新台幣），最終仍只能進一步降價，才成功以645萬美元脫手。

對於這筆千萬級虧損，不少球迷在社群平台上表達同情與不解，有人直言「不動產本來就難以預測，這次真的損失慘重」，也有人感嘆「痛啊！」、「從我的角度來看，這真是筆糟糕的生意」、「如果是弗里曼的房子，理論上應該會有名人溢價才對」。

根據美國不動產資訊網站《Mansion Global》資料，該棟住宅位於洛杉磯Studio City與Sherman Oaks交界地帶，弗里曼夫妻早在2024年8月便已釋出出售意願，然而最終仍難敵市場現實，只能接受赤字出售的結果。

場上，弗里曼以穩定的打擊與守備表現，長年被視為大聯盟最可靠的一壘手之一；場外，這次豪宅轉售卻成為一場不折不扣的苦戰，也讓外界見識到，即便是坐擁億萬的球星，在不動產市場上同樣難以避免風險。