運動雲

>

三振率非致命傷？村上宗隆MLB前景獲肯定　美媒直指白襪撿到寶

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本重砲村上宗隆的MLB前景獲得美媒肯定，知名體育專業網站《The Athletic》指出，芝加哥白襪與村上宗隆所簽下的合約，極有可能成為對球團而言的「超值」投資，並以大聯盟新生代強打伍德（James Wood）作為對照，給予相當正面的評價。

報導指出，村上是一名具備壓倒性長打火力的打者，2025年日本職棒（NPB）賽季中，他於接受肘部手術並復出後，僅出賽56場、224個打席就敲出22支全壘打，展現驚人的長打效率；值得一提的是，這樣的全壘打數，與同年在白襪隊內締造最多全壘打的索沙（Lenyn Sosa）相同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《The Athletic》分析，村上的擊球初速達到菁英等級，其長打能力並非僅能用「日本球場較小」來解釋，雖然他的打擊型態仍存在風險因子，但年紀尚輕的村上，被視為具備極大上修空間的潛力型打者。

文章回顧村上的巔峰時期指出，他在初登頂級打者行列時，雖然擁有巨大的力量，但三振率卻能控制在21～23％之間，屬於相對低檔水準；尤其在2022年單季轟出56支全壘打時，他選到四壞球的次數幾乎與三振次數相當，展現成熟的選球能力，放眼當今MLB，只要具備頂級火力與穩定上壘能力，即便三振率偏高，仍被視為可接受的風險。

報導以華盛頓國民外野手伍德為例，伍德上季即便三振率高達32.1％，仍繳出31支全壘打、BABIP.350、四壞球率12.3％的成績，wRC＋達到127；wRC＋是一項以聯盟平均100為基準，衡量打者整體得分貢獻的進階數據，顯示伍德在未被三振的打席中，仍能創造極高價值。

若村上在2022年締造56轟歷史紀錄後立即挑戰大聯盟，極有可能獲得年薪高達3400萬美元的合約，如今白襪隊僅以兩年總額3400萬美元的條件便能評估他的實戰表現，對球團而言，本身就已具備高度投資價值。

村上如果在大聯盟舞台打出身價，白襪未來無論是在2026年交易截止日前，或是下一個休賽季，將他交易給具備爭冠實力的球隊，都有機會換回可觀的戰力或新秀資產，進一步放大這筆合約的戰略價值。

關鍵字： 村上宗隆MLB芝加哥白襪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

熱門新聞

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

2王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

3「麟洋配」再合體！王齊麟結婚李洋當證婚人

4統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

5得分王爆氣遭逐！戰神「少打多」照贏攻城獅

最新新聞

1城島健司來台迎接徐若熙加盟

2洋基簽下前大都會內野手蕭特補深度

3龍隊王牌啟程！味全正式宣佈徐若熙旅日

4踩到「詹皇」大扭！祖巴奇至少得休3週

5村上宗隆洋基仍列觀察名單

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

【揍你喔】李多慧發現粉絲又沒去上班上課　氣噗噗萌喊：不行～～

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366