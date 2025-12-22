三振率非致命傷？村上宗隆MLB前景獲肯定　美媒直指白襪撿到寶

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

日本重砲村上宗隆的MLB前景獲得美媒肯定，知名體育專業網站《The Athletic》指出，芝加哥白襪與村上宗隆所簽下的合約，極有可能成為對球團而言的「超值」投資，並以大聯盟新生代強打伍德（James Wood）作為對照，給予相當正面的評價。

報導指出，村上是一名具備壓倒性長打火力的打者，2025年日本職棒（NPB）賽季中，他於接受肘部手術並復出後，僅出賽56場、224個打席就敲出22支全壘打，展現驚人的長打效率；值得一提的是，這樣的全壘打數，與同年在白襪隊內締造最多全壘打的索沙（Lenyn Sosa）相同。

《The Athletic》分析，村上的擊球初速達到菁英等級，其長打能力並非僅能用「日本球場較小」來解釋，雖然他的打擊型態仍存在風險因子，但年紀尚輕的村上，被視為具備極大上修空間的潛力型打者。

文章回顧村上的巔峰時期指出，他在初登頂級打者行列時，雖然擁有巨大的力量，但三振率卻能控制在21～23％之間，屬於相對低檔水準；尤其在2022年單季轟出56支全壘打時，他選到四壞球的次數幾乎與三振次數相當，展現成熟的選球能力，放眼當今MLB，只要具備頂級火力與穩定上壘能力，即便三振率偏高，仍被視為可接受的風險。

報導以華盛頓國民外野手伍德為例，伍德上季即便三振率高達32.1％，仍繳出31支全壘打、BABIP.350、四壞球率12.3％的成績，wRC＋達到127；wRC＋是一項以聯盟平均100為基準，衡量打者整體得分貢獻的進階數據，顯示伍德在未被三振的打席中，仍能創造極高價值。

若村上在2022年締造56轟歷史紀錄後立即挑戰大聯盟，極有可能獲得年薪高達3400萬美元的合約，如今白襪隊僅以兩年總額3400萬美元的條件便能評估他的實戰表現，對球團而言，本身就已具備高度投資價值。

村上如果在大聯盟舞台打出身價，白襪未來無論是在2026年交易截止日前，或是下一個休賽季，將他交易給具備爭冠實力的球隊，都有機會換回可觀的戰力或新秀資產，進一步放大這筆合約的戰略價值。