金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

▲羽球國手王齊麟（左）、陳詩媛（右）21日婚宴。（圖／經紀公司提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠、氣氛熱鬧溫馨。兩人於今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，邀請親友一同猜測寶寶性別，最終透過超音波照片揭曉，夫妻倆「喜獲麟兒」，全場親友驚喜歡呼，現場洋溢滿滿祝福與歡笑。

在晚宴開始前，兩人於下午依循傳統習俗完成迎娶與證婚儀式。王齊麟表示，雖然婚後生活已展開數月，也即將迎來新生命，但爸媽相當重視傳統，認為婚禮是人生重要的里程碑，希望能與所有親人好友一同見證彼此的承諾與幸福時刻。

婚禮驚喜橋段接連登場，由於陳詩媛過去曾擔任樂團芒果醬MV女主角，王齊麟特別秘密籌劃驚喜，和芒果醬一起現場演唱〈我喜歡你〉，讓新娘又驚又喜。隨後，徐乃麟與曾國城兩位演藝圈大哥代表藝人好友獻上祝福，在主持人熱情「敲碗」下，情歌王子品冠先和今晚的男主角齊麟合唱〈那些女孩教我的事〉，再獻唱〈無可救藥〉為新人送上最深情的祝賀，接著，有鐵肺歌后之稱的戴愛玲和海角七號男主角范逸臣再登台高唱〈千年之戀〉，讓婚禮瞬間變成小型演唱會，現場賓客都大飽耳福，也為整場婚禮畫下熱鬧又溫馨的完美句點。

另外此次婚禮喜餅特別選用「蒙恩聽障烘焙坊」，背後其實有著深具意義的原因，因為十元本身帶有聽損相關的遺傳基因，但所幸她為隱性基因。也正因如此，他們更加珍惜這份幸運，並希望透過實際行動，支持並關注聽障族群，將祝福分享給更多人。