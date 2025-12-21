運動雲

>

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

▲統一獅推應援團。（圖／截自統一獅粉絲團）

▲統一獅推應援團。（圖／截自統一獅粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月在東京登場，統一獅攜手「統一友友旅行社」推出「WBC東京應援團」豪華行程，主打一次收錄4場中華隊賽事、連住市中心五星級飯店，團費每人新台幣12萬9000元，名額有限，號召球迷親赴東京巨蛋，為中華隊應援吶喊。

統一獅粉絲團公告指出，此次應援團行程規劃為6天5夜，出發日期為2026年3月4日，採國泰航空高雄出發、香港轉機前往羽田的黃金航班時段。住宿安排新宿核心地段的五星級京王廣場大飯店或同級飯店連住5晚，並提供飯店至東京巨蛋、飯店至機場的完整接駁服務，讓球迷能專心投入觀賽行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽事內容方面，應援團將完整收錄4場中華隊小組賽，包括對澳洲、日本、捷克與韓國的關鍵戰役，其中台日大戰更被視為本屆焦點賽事。座位依場次安排指定席A、指定席B或外野應援席，另搭配3晚晚餐行程，並加贈「台灣隊長」陳傑憲紀念簽名小禮物，打造專屬棒球迷的朝聖體驗。

統一獅指出，2026年WBC是全球棒球迷矚目的國際賽事，期盼透過官方應援團形式，號召球迷走出螢幕、走進東京巨蛋，用最直接的掌聲與吶喊為中華隊加油。報名採線上表單制，額滿即截止，相關行程細節與報名方式，皆以統一獅粉絲團及統一友友旅行社公告資訊為準。

關鍵字： 標籤:WBC棒球賽統一獅東京巨蛋中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

熱門新聞

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1走出發展受阻風波　全恩菲感性告白

2兄弟教練團陣容近期陸續出爐

3貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認

4勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

5悍將有意網羅洋基3A里爾

最新新聞

1王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

2王齊麟結婚　感性告白老婆十元

3統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

4福營林君安險遭逆轉　苦求隊友守住

5諸羅山盃258隊創平紀錄

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

野村祐希盛讚孫易磊日文進步　想在大巨蛋開轟、列台灣美食清單

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球　笑談台灣美食想吃一輪

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366