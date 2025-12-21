台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

▲統一獅推應援團。（圖／截自統一獅粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月在東京登場，統一獅攜手「統一友友旅行社」推出「WBC東京應援團」豪華行程，主打一次收錄4場中華隊賽事、連住市中心五星級飯店，團費每人新台幣12萬9000元，名額有限，號召球迷親赴東京巨蛋，為中華隊應援吶喊。

統一獅粉絲團公告指出，此次應援團行程規劃為6天5夜，出發日期為2026年3月4日，採國泰航空高雄出發、香港轉機前往羽田的黃金航班時段。住宿安排新宿核心地段的五星級京王廣場大飯店或同級飯店連住5晚，並提供飯店至東京巨蛋、飯店至機場的完整接駁服務，讓球迷能專心投入觀賽行程。

賽事內容方面，應援團將完整收錄4場中華隊小組賽，包括對澳洲、日本、捷克與韓國的關鍵戰役，其中台日大戰更被視為本屆焦點賽事。座位依場次安排指定席A、指定席B或外野應援席，另搭配3晚晚餐行程，並加贈「台灣隊長」陳傑憲紀念簽名小禮物，打造專屬棒球迷的朝聖體驗。

統一獅指出，2026年WBC是全球棒球迷矚目的國際賽事，期盼透過官方應援團形式，號召球迷走出螢幕、走進東京巨蛋，用最直接的掌聲與吶喊為中華隊加油。報名採線上表單制，額滿即截止，相關行程細節與報名方式，皆以統一獅粉絲團及統一友友旅行社公告資訊為準。