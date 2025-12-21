運動雲

>

招牌指叉失靈！福營林君安險遭逆轉　苦求隊友「拜託你們守住啊」

▲福營國中林君安招牌的指叉球今天失去準心。（圖／台北市棒球協會提供）

▲福營國中林君安招牌的指叉球今天失去準心。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽21日在大都會棒球場進行G組賽程，新北市福營國中原本一路領先台北市陽明國中，卻在最後半局風雲變色，所幸仍頂住壓力，以5比4驚險過關，拿下本屆賽事首勝。

福營國中前一戰以0比7不敵強敵台中市中山國中，此役「早八」登場迅速調整狀態。第2局王嘉蔚率先敲安上壘，簡碩廷、鍾佑謙接連安打串聯，助隊單局攻下3分。6局上范聖文再補上一支深遠三壘安打，並在隊友護送下跑回本壘，福營一度拉開至5比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過此時先發投手林君安已投滿95球，達到大會規定用球數上限退場，接替的林煒翔卻突遇亂流，不僅內野守備連續失誤，自己也投出保送，隨後更被陽明第二棒陳奕呈掃出清壘三壘安打，雙方差距瞬間縮小至1分。所幸林煒翔隨即穩住陣腳，發揮側投優勢壓迫右打者內角，製造飛球出局，驚險守成。

福營教練黃凱煜賽後表示，原本設定讓林君安投完整場，但當天變化球控球不如以往，只好提前換投，「他平常不會這樣。」至於最後一局仍選擇讓林煒翔續投，黃凱煜強調看重他的抗壓性，「雖然身材不高，但球商在隊上數一數二，我就是不斷鼓勵他，讓他勇敢跟打者對決。」

林君安此役主投5.1局，僅被敲3支安打，投出4次三振，但3次保送與4次觸身球讓投球過程備感壓力。他坦言指叉球是自己的主力球種，但今天始終投不進好球帶，「真的投得很辛苦，下來都會跟教練討論，捕手王嘉蔚也一直幫我。」

因退場後球隊一度險些被逆轉，林君安在場下也相當緊張，他苦笑說：「那時候心裡想，壘上都是我的自責分啊……拜託你們守住。」所幸賽後紀錄確認，最後失掉的3分皆非責失分，讓他終於鬆了一口氣。

林君安近期狀況穩定，9月的新北市市長盃曾拿下生涯首座個人獎項「投手獎」，他表示相當振奮，「覺得之前練球的辛苦都值得了，也希望這次城市盃能跟球隊一起走得更遠。」

G組另一場比賽由傳統勁旅中山國中對上日本大阪代表隊，中山推出U12國手左投陳昶叡先發，展現成熟控球與多樣變化球，主投5.1局僅被敲4安打無失分，幫助球隊以1比0獲勝，拿下2連勝。

▲福營國中范聖文掃出三壘安打。（圖／台北市棒球協會提供）

▲福營國中范聖文掃出三壘安打。（圖／台北市棒球協會提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

熱門新聞

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1走出發展受阻風波　全恩菲感性告白

2兄弟教練團陣容近期陸續出爐

3貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認

4勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

5悍將有意網羅洋基3A里爾

最新新聞

1王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

2王齊麟結婚　感性告白老婆十元

3統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

4福營林君安險遭逆轉　苦求隊友守住

5諸羅山盃258隊創平紀錄

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

野村祐希盛讚孫易磊日文進步　想在大巨蛋開轟、列台灣美食清單

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球　笑談台灣美食想吃一輪

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366