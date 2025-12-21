招牌指叉失靈！福營林君安險遭逆轉　苦求隊友「拜託你們守住啊」

▲福營國中林君安招牌的指叉球今天失去準心。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽21日在大都會棒球場進行G組賽程，新北市福營國中原本一路領先台北市陽明國中，卻在最後半局風雲變色，所幸仍頂住壓力，以5比4驚險過關，拿下本屆賽事首勝。

福營國中前一戰以0比7不敵強敵台中市中山國中，此役「早八」登場迅速調整狀態。第2局王嘉蔚率先敲安上壘，簡碩廷、鍾佑謙接連安打串聯，助隊單局攻下3分。6局上范聖文再補上一支深遠三壘安打，並在隊友護送下跑回本壘，福營一度拉開至5比0領先。

不過此時先發投手林君安已投滿95球，達到大會規定用球數上限退場，接替的林煒翔卻突遇亂流，不僅內野守備連續失誤，自己也投出保送，隨後更被陽明第二棒陳奕呈掃出清壘三壘安打，雙方差距瞬間縮小至1分。所幸林煒翔隨即穩住陣腳，發揮側投優勢壓迫右打者內角，製造飛球出局，驚險守成。

福營教練黃凱煜賽後表示，原本設定讓林君安投完整場，但當天變化球控球不如以往，只好提前換投，「他平常不會這樣。」至於最後一局仍選擇讓林煒翔續投，黃凱煜強調看重他的抗壓性，「雖然身材不高，但球商在隊上數一數二，我就是不斷鼓勵他，讓他勇敢跟打者對決。」

林君安此役主投5.1局，僅被敲3支安打，投出4次三振，但3次保送與4次觸身球讓投球過程備感壓力。他坦言指叉球是自己的主力球種，但今天始終投不進好球帶，「真的投得很辛苦，下來都會跟教練討論，捕手王嘉蔚也一直幫我。」

因退場後球隊一度險些被逆轉，林君安在場下也相當緊張，他苦笑說：「那時候心裡想，壘上都是我的自責分啊……拜託你們守住。」所幸賽後紀錄確認，最後失掉的3分皆非責失分，讓他終於鬆了一口氣。

林君安近期狀況穩定，9月的新北市市長盃曾拿下生涯首座個人獎項「投手獎」，他表示相當振奮，「覺得之前練球的辛苦都值得了，也希望這次城市盃能跟球隊一起走得更遠。」

G組另一場比賽由傳統勁旅中山國中對上日本大阪代表隊，中山推出U12國手左投陳昶叡先發，展現成熟控球與多樣變化球，主投5.1局僅被敲4安打無失分，幫助球隊以1比0獲勝，拿下2連勝。

▲福營國中范聖文掃出三壘安打。（圖／台北市棒球協會提供）