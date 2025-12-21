運動雲

>

諸羅山盃少年棒球賽熱鬧登場　258隊平紀錄、市長黃敏惠開球

▲諸羅山盃258隊平紀錄開打。（圖／學生棒聯提供）

▲諸羅山盃258隊平紀錄開打。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於12月19日至25日熱鬧登場，21日在嘉義市立棒球場舉行盛大開幕典禮，共有來自國內外的258支球隊齊聚一堂，平參賽隊數紀錄。嘉義市長黃敏惠親自到場為賽事開球，宣告為期一週的棒球盛會正式開打。

諸羅山盃今年邁入第28屆，賽事規模再創高峰，高年級組共有192隊、低年級組66隊，合計258隊參賽。其中國外球隊包含日本、南韓、新加坡、香港等地共8支隊伍，齊聚「棒球原鄉」嘉義市切磋球技，展現基層棒球的國際交流能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市長黃敏惠致詞時表示，感謝全國各地球隊踴躍報名，今年258隊報名「秒殺」，顯示諸羅山盃的吸引力。她也期許小選手在344場比賽中秉持「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，尊重裁判、尊重比賽。黃敏惠也提到，去年台灣勇奪世界棒球12強冠軍，陣中超過6成球員曾參加諸羅山盃，這正是嘉義市深耕基層棒球最值得驕傲的成果。

學生棒球運動聯盟會長竇國詔則指出，諸羅山盃已連續舉辦28屆，是國內規模最大、國際間也相當罕見的少年棒球賽事之一。他感謝黃敏惠市長多年來的支持，以及家長們對孩子投入棒球運動的鼓勵，並勉勵小球員「每一天的經驗，都是未來學習的重要資本」。

賽事將於12月24、25日進行最終決賽，嘉義市立棒球場的冠軍戰將透過有線電視智林體育台、中華電信MOD（頻道215）及智林體育台YouTube頻道同步直播；興嘉棒球場的比賽也將由智林體育台YouTube提供即時轉播，讓球迷一同見證少年棒球的熱血時刻。

關鍵字： 諸羅山盃少年棒球嘉義市國際賽258隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

熱門新聞

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1走出發展受阻風波　全恩菲感性告白

2兄弟教練團陣容近期陸續出爐

3貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認

4勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

5悍將有意網羅洋基3A里爾

最新新聞

1王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

2王齊麟結婚　感性告白老婆十元

3統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

4福營林君安險遭逆轉　苦求隊友守住

5諸羅山盃258隊創平紀錄

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

野村祐希盛讚孫易磊日文進步　想在大巨蛋開轟、列台灣美食清單

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球　笑談台灣美食想吃一輪

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366