諸羅山盃少年棒球賽熱鬧登場　258隊平紀錄、市長黃敏惠開球

▲諸羅山盃258隊平紀錄開打。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於12月19日至25日熱鬧登場，21日在嘉義市立棒球場舉行盛大開幕典禮，共有來自國內外的258支球隊齊聚一堂，平參賽隊數紀錄。嘉義市長黃敏惠親自到場為賽事開球，宣告為期一週的棒球盛會正式開打。

諸羅山盃今年邁入第28屆，賽事規模再創高峰，高年級組共有192隊、低年級組66隊，合計258隊參賽。其中國外球隊包含日本、南韓、新加坡、香港等地共8支隊伍，齊聚「棒球原鄉」嘉義市切磋球技，展現基層棒球的國際交流能量。

嘉義市長黃敏惠致詞時表示，感謝全國各地球隊踴躍報名，今年258隊報名「秒殺」，顯示諸羅山盃的吸引力。她也期許小選手在344場比賽中秉持「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，尊重裁判、尊重比賽。黃敏惠也提到，去年台灣勇奪世界棒球12強冠軍，陣中超過6成球員曾參加諸羅山盃，這正是嘉義市深耕基層棒球最值得驕傲的成果。

學生棒球運動聯盟會長竇國詔則指出，諸羅山盃已連續舉辦28屆，是國內規模最大、國際間也相當罕見的少年棒球賽事之一。他感謝黃敏惠市長多年來的支持，以及家長們對孩子投入棒球運動的鼓勵，並勉勵小球員「每一天的經驗，都是未來學習的重要資本」。

賽事將於12月24、25日進行最終決賽，嘉義市立棒球場的冠軍戰將透過有線電視智林體育台、中華電信MOD（頻道215）及智林體育台YouTube頻道同步直播；興嘉棒球場的比賽也將由智林體育台YouTube提供即時轉播，讓球迷一同見證少年棒球的熱血時刻。