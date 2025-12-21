運動雲

台壽霸龍「下剋上」一日兩勝鏖戰20局　挺進爆米花聯盟冠軍戰

▲台壽霸龍挺進冠君戰。（圖／截自getwin_sport頻道）

▲台壽霸龍挺進冠君戰。（圖／截自getwin_sport頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

爆米花聯盟歷經一個月激戰進入決賽階段，原訂20日進行的G1因雨延至21日，改為一日兩戰、鏖戰多達20局。以預賽第四名晉級的臺中台壽霸龍展現驚人韌性，上午先以4比1擊敗台南市，下午再與預賽第二名的台灣電力激戰至延長賽，最終以4比3險勝，成功闖進冠軍戰，22日將與合作金庫爭冠。

上午賽事，台壽霸龍由櫻井政利先發，主投8局用球數100球，被敲4支安打，送出9次三振，僅失1分，表現穩定；飯村將太後援1局飆出2K，無失分關門。台壽霸龍前3局就掌握節奏，2局下王偉哲敲出二壘安打先馳得點，3局下林雨力、陳敏次、陽耀勳、施季定華接連安打串聯，一口氣追加3分，奠定勝基。

下午賽事，臺電首局靠李育全1打點安打先得分，2局下陳彥穎、顏國晉、張士群連續安打，加上陳聖賢擊出飛球造成對方漏接，再添1分。3局上台壽霸龍展開反攻，林雨力敲出二壘安打，潘俊宇補上安打追回1分，4局上施季定華、李承嘉安打串聯，追平比數。

5局上陽耀勳適時安打助台壽霸龍超前，5局下臺電立刻反擊，蔡智榆敲出三壘安打，李育全再補安打，雙方形成3比3僵局。兩隊一路鏖戰至正規9局結束仍難分高下，進入延長賽突破僵局制。11局上林雨力擊出關鍵安打，送回致勝分。

飯村將太連兩戰登板，第二戰中繼5.2局無失分，拿下勝投；曾盛淳後援1局成功守成，台壽霸龍完成一日兩勝的艱鉅任務。

