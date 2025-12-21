快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

▲布萊克本（Paul Blackburn）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，紐約洋基與32歲右投布萊克本（Paul Blackburn）完成續約，雙方簽下一紙一年期合約，保障薪資為200萬美元，若加上激勵獎金，2026年最高可達250萬美元。

洋基先發輪值帳面實力不俗，但球隊預期將在2026年賽季初期面臨嚴峻考驗；王牌柯爾（Gerrit Cole）與左投羅東（Carlos Rodón）皆仍在復健階段，預估將缺席賽季前數個月，使得球隊必須提前布局投手深度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較於先發輪值，洋基牛棚問題更為明顯；球隊上季牛棚防禦率在大聯盟僅排名第23名，且休賽季至今尚未進行具指標性的補強，在此背景下，布萊克本的回歸被視為一項務實且具彈性的選擇。

布萊克本於2025年8月21日轉戰洋基，並在布朗克斯找回穩定節奏；7場出賽中投12局，防禦率僅1.50，多次在9月關鍵戰役中貢獻無失分中繼表現，雖然新賽季預期仍將以牛棚角色為主，但在先發人手吃緊的情況下，他具備隨時頂替先發的能力。

回顧2025年賽季，布萊克本經歷相當顛簸的一年；他年初效力紐約大都會時因右膝發炎進入傷兵名單，直到6月初才復出，並在6月3日對道奇的比賽中完成該季初登板，繳出亮眼表現。然而，肩傷於7月再度打亂他的節奏，8月回歸後，他轉任後援卻遭指定讓渡，最終通過讓渡並與洋基簽約。

整體而言，布萊克本2025年共出賽15場（4場先發），戰績0勝3敗、防禦率6.23，39局送出34次三振，11月成為自由球員。

生涯方面，布萊克本展現高度韌性。2012年被小熊隊選中後，輾轉多隊並於2017年在運動家完成大聯盟初登板，2022 年更入選明星賽；截至目前，他生涯累積22勝31敗、防禦率4.97，在467.1局中投出363次三振，能在先發與後援角色間靈活轉換，儘管傷病不斷，仍持續在大聯盟站穩腳步。