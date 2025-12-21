換回巴茲還不夠！　金鶯總裁曝「王牌級補強」還在路上

▲巴茲（Shane Baz）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯近日與坦帕灣光芒完成交易，換回右投巴茲（Shane Baz）為先發輪值注入即戰力與長期潛力；這筆交易預期將對金鶯2026球季，乃至未來多個賽季產生正面影響，不過這是否就是球團先前多次公開表態、尋求的「輪值前段王牌級」補強，仍有討論空間。

根據大聯盟官網報導，金鶯棒球事務總裁伊萊亞斯（Mike Elias）21日透過Zoom與媒體連線時坦言，這筆交易雖然提升了整體戰力，但並非休賽季的最終章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我認為我們的先發輪值在完成這筆交易後，確實比之前好很多，但我把它視為今年休賽季中的一項操作，」伊萊亞斯表示，「我們一直在尋找合適的交易，當我們找到喜歡的機會，就會出手，而接下來也會繼續採取同樣的做法；我們距離春訓開始還有大約一個半月，所以會持續全力運作。」

從伊萊亞斯的說法不難看出，金鶯並未停止尋找先發投手的腳步，以目前陣容來看，輪值雛形已逐漸清晰，但仍存在進一步升級的可能性；目前金鶯的先發輪值如下：右投布拉迪許（Kyle Bradish）、左投羅傑斯（Trevor Rogers）、右投巴茲、右投克雷默（Dean Kremer）、右投威爾斯（Tyler Wells）。

輪值深度方面，則包括左投波維奇（Cade Povich），以及右投蘇亞雷斯（Albert Suárez）、楊恩（Brandon Young）；巴茲是否已具備第3號先發的定位？球團內部評估認為答案是肯定的，甚至不排除他未來能成長為更高階的輪值核心。

巴茲的大聯盟生涯初期並不順遂，傷病幾乎成為主旋律；2022年9月，他接受TJ手術，整個2023年賽季報銷，不過在 2025年他終於保持健康，並為光芒完成生涯首個完整賽季。

該季巴茲先發31場，防禦率為4.87，帳面成績雖不亮眼，但其球質與潛在數據仍深受金鶯球團肯定；他的四縫線速球最快可飆破100英里，加上多樣化球路，被認為仍有明顯成長空間。

伊萊亞斯直言，球團在評估巴茲時，並不只著眼於表面數據；「我認為他現在對我們的先發輪值和整支球隊來說，幾乎是完美的契合，」伊萊亞斯說，「我們從他的數據和今年的表現中，看到了很多底層指標，顯示他其實運氣不佳，我認為他是一名還沒有完全挖掘出自身上限的投手。」

伊萊亞斯進一步指出，巴茲的潛力足以讓球團將其視為輪值前段戰力，但短期內並不會給予過高期待；「因此我們把他視為輪值前段的先發投手，我認為他的天花板可以成長為輪值最前端的先發，我們並不一定在2026年就要求他做到那一步，但他具備這樣的潛力，」伊萊亞斯表示，「他可能擁有整個大聯盟中數一數二的先發投手手臂，而且他的球質非常頂尖。」

在補強方向上，金鶯已與多名投手傳出連結；自由市場方面，左投瓦爾德茲（Framber Valdez）與蘇亞雷斯（Ranger Suárez） 仍未簽約。交易市場上，卡布雷拉（Edward Cabrera）、佩拉塔（Freddy Peralta），以及戈爾（MacKenzie Gore），皆被外界視為潛在人選。

儘管巴茲交易中送出4名排名新秀，但金鶯農場系統在2025年選秀與交易截止日前獲得補充，仍保有足夠籌碼。

此外，瓦爾德茲、蘇亞雷斯與蓋倫（Zac Gallen）皆拒絕合格報價，代表簽下他們的球隊需付出2026年第3高順位選秀權；由於金鶯已在巴茲交易中送出第33順位，目前需放棄的最高順位降至整體第83順位，成本相對降低，也可能提高球團出手意願。

綜合目前動向，金鶯已補進巴茲以及重砲阿隆索（Pete Alonso）、沃德（Taylor Ward） 等戰力的積極休賽季，顯然仍未畫下句點；「我不認為目前的名單已經是完成品，」伊萊亞斯最後強調，「我們會持續努力。」