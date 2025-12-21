運動雲

>

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

▲▼2025台北馬拉松全馬男女組冠軍、國內男女組冠軍。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲2025台北馬拉松全馬國內男子組冠軍施育佐。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2025台北馬拉松於20日盛大登場，國內男子組賽事競爭激烈，過去四年在台北馬半馬賽事表現優異的施育佐，今年首度正式挑戰全馬組別，最終以2小時22分59秒的優異成績，力壓群雄奪下國內男子組冠軍。

在奪冠之路的背後，施育佐經歷了從半馬轉戰全馬的心理磨練，去年在萬金石馬拉松因賽前腸胃炎遺憾未能完賽，因此今年的台北馬實質上是他首場真正跨越終點線的「初全馬」，全馬與半馬最大的差異在於「耐力與關鍵的耐心」，這仰賴每週規律的兩小時以上持續跑訓練，他特別感謝隊友與教練在補給與心理支撐上的幫助，讓他能克服長距離訓練的枯燥與挑戰。

談及今日賽況，施育佐表示氣溫影響雖不大，但進入河濱與上高架橋後的強勁逆風與側風是最大挑戰，導致後段配速一度掉落5到10秒，所幸憑藉意志力在最後關頭堅持下來，而在戰術執行上，施育佐採取了前半程保守、後半程發力的策略，「前半馬保持輕鬆體感，後半程則全力衝刺，後半程足足比前半程快了約一分鐘，為了準備全馬，自今年八、九月便開始進入嚴謹備賽，期間透過騎腳踏車交叉訓練並採取以賽代訓維持品質。」

▲▼2025台北馬拉松全馬男女組冠軍、國內男女組冠軍。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲2025台北馬拉松全馬男女組冠軍與國內男女組冠軍。（圖／記者蔡厚瑄攝）

而這座冠軍其實遠比想像中的更加珍貴，因為施育佐在賽前三週遭遇了A型流感的重創，因一度輕視病情未服藥，導致最關鍵的高峰訓練週完全停擺，直到賽前一週才康復，施育佐坦言一度感到擔心，經與教練討論後決定採取更保守的開局。

師承全國馬拉松紀錄保持人許績勝老師，施育佐說老師常以實戰經驗提醒他「30公里後是不一樣的世界」，並在細節上給予無微不至的提點，且不管颳風下雨都會陪伴著他們，「老師很看我成為接班人，我也會努力不辜負他的期待。」完成台北馬的階段性目標後，施育佐將重心鎖定在明年3月2日的東京馬拉松，期待能再突破自我。

