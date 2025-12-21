「我不想當英雄」賈西亞加盟費城人談新角色　球團期待重拾長打火力

▲賈西亞（Adolis García）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

費城人近日宣布與外野手賈西亞（Adolis García）簽下一紙1年1000萬美元合約，對於即將到來的2026年球季，賈西亞明確表態：「我不想當英雄。」而這樣的心態，正是費城人所期待的方向。

賈西亞將在新球季接替卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）鎮守右外野，球團希望他能完成前一名外野手凱普勒（Max Kepler）未能做到的反彈任務；凱普勒在2024年效力雙城期間，OPS為0.682、OPS+為91，轉戰費城人後表現並未明顯回溫。

過去兩季，賈西亞在遊騎兵隊合計OPS僅0.675、OPS+為96，並於去年11月遭球團不續約；不過若回顧2021至2023年，他合計OPS高達0.777、OPS+113，不僅兩度入選美聯明星賽，更在2023年拿下美聯冠軍賽MVP，單季敲出39支全壘打，展現聯盟頂級長打實力。

即將於3月2日滿33歲的賈西亞，是否還能重現巔峰火力？費城人棒球營運總裁杜姆布羅斯基（Dave Dombrowski）給出審慎但正面的評價；「即使有些方面可能稍微下滑，但在很多方向上仍然是正面的，」杜姆布羅斯基表示。

從數據來看，賈西亞的擊球品質依然在線；根據Statcast資料，他在平均擊球初速（92.1英里）、甜蜜點擊球率（11.6%）與強勁擊球率（46.7%）皆位於大聯盟打者前30%，問題則在於選球與揮棒控制，他的追打率高達35.7%，僅位居聯盟第10百分位，明顯高於2023年的29.3%。

「他需要讓自己的揮棒更受控制，」杜姆布羅斯基直言，「我們不需要他每一次揮棒、每一個打席都想把球轟出球場，我們知道他有那樣的能力，關鍵在於不要試圖做得太多，工具都在，擊球力量還在，球離開球棒的速度仍然非常好，這些都是讓我們感到鼓舞的地方。」

賈西亞也透過翻譯表達，自己與球團在方向上達成高度共識，「我們是在同一個頻道上，」賈西亞說，「重點不是當英雄，而是有好的打席、保持專注、專心投入比賽，用正確的方式去應對，待在自己的節奏裡。」

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）則透露，打擊教練朗恩（Kevin Long）與打擊發展總監岡薩雷斯（Edward Gonzalez），將親自前往佛州坦帕地區與賈西亞會面，協助進行調整。

「很簡單，」賈西亞轉述自己與朗恩的對話時說，「我們相信的是同樣的事情，也已經溝通過，計畫是一致的，就是專注；K-Long知道我的力量，關鍵只是做一些我需要的小調整。」

若賈西亞能順利完成調整，費城人打線的長打火力有望回溫；2025年球季費城人外野手合計OPS僅0.710，排名大聯盟第19名，自2023年後便未再回到聯盟前半段。

「這名球員非常有天賦，」費城人總教練湯姆森最後強調，「去年或許是他的低潮年，但仍然有不少產出，而且還有非常好的防守，我們會很快開始著手進行。」