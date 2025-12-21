釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

▲麥格雷戈（Travis MacGregor）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人日前確定流失前第二輪選秀投手麥格雷戈（Travis MacGregor），這名右投已與紐約洋基簽下小聯盟合約，展開職業生涯新篇章。

麥格雷戈今年8月在遭德州遊騎兵體系釋出後，被釀酒人以小聯盟合約簽下；儘管他過去曾累積3年3A經驗，但在釀酒人組織期間僅效力於2A比洛克西，11月成為自由球員後，這位2016年第二輪選秀出身的投手，為了追逐遲遲未能實現的大聯盟初登板目標，選擇轉戰洋基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據球員官方交易紀錄，麥格雷戈已於上週五正式與洋基完成簽約；現階段尚不確定他是否會獲得大聯盟春訓邀請，且他並未被列入洋基40人名單中，不過仍保有完整的3次小聯盟選擇權，具備調度彈性。

釀酒人向來以優異的小聯盟投手養成體系聞名，而麥格雷戈在轉隊後的表現也有所回溫；他在2A弗里斯科出賽40.2局，防禦率5.31；來到比洛克西後，10.1局防禦率下降至3.48，展現調整成效。

28歲的麥格雷戈職業生涯前7年多效力於匹茲堡海盜體系，去年則轉戰洛杉磯天使；短短4個月內更換3個球隊體系，顯示他仍在為站穩大聯盟舞台持續奮戰。

另一方面，釀酒人本月也補進兩名右投新血杜阿爾特（Wilmer Duarte）與貝洛（Adrian Bello），兩人皆尚無職業出賽經驗，作為因應小聯盟投手流失的長期布局。