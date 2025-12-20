VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

▲讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會，甫卸任的隊長伊藤擔任本次活動主持人，前隊長、現任中信兄弟啦啦隊的一字馬女神「菊池桃子」現身共舞，並於活動中公布2026年新隊長。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者胡冠辰／台北報導

讀賣巨人官方啦啦隊VENUS今（20日）台北舉辦史上首次海外專場見面會，活動高潮之一，便是正式公布2026年新任隊長由高坂咲舞接下重任；在台灣粉絲見證下，3位歷任隊長菊池桃子、Akiko與Luna也輪番獻上祝福，象徵VENUS精神的世代傳承。

前任隊長、現為中信啦啦隊成員的菊池桃子特別以中文獻上祝福，「妳可以的，加油，恭喜！」活動中，她也跟VENUS攜手帶來台日應援曲演出，為整場活動畫下圓滿句點。

曾擔任隊長、陪伴團隊4年的Akiko則在舞台上情緒潰堤，哽咽分享自己對「隊長視角」的深刻體會；她表示，成為隊長後，看見的VENUS風景會截然不同，也會感受到前所未有的喜悅與成長。

Akiko期許高坂咲舞能回想加入團隊4年來的快樂時光，將那些感動轉化為帶領團隊前進的力量，「請一定要比以往更加盡情享受這一年，」她也強調，無論身分如何轉變，自己都會持續在一旁支持。

Akiko隨後也不忘以成員與粉絲的角度肯定高坂咲舞的特質，形容她開朗、閃耀，舞蹈實力出眾，並相信台灣粉絲已充分感受到她的魅力，「2026年的VENUS一定會是一個更棒的團隊。」

同樣身為前任隊長的Luna則指出，高坂咲舞平時總帶著溫暖笑容，站上舞台時更是光芒四射；她期許新任隊長在傳承 VENUS精神的同時，也能融入屬於自己的特色，用自己的方式享受帶領團隊的每一刻，並深信她能為VENUS開創更美好的未來。