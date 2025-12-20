運動雲

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

▲足協理事長補選由張璨當選。（圖／足協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華民國足球協會在20日召開臨時會員大會並進行第13任理事長補選，最終同額競選的張璨獲得31張有效票支持順利當選。

台灣男足10月14日在亞洲盃資格賽以1：6不敵泰國，無緣搶下會內賽門票，賽後總教練黃哲明無預警請辭，並抨擊台灣足球協會未給予合理待遇與尊重。隊長陳柏良也說，日前到泰國比賽時，不僅住宿條件簡陋，訓練設備還不足，並心寒表示「台灣人欺負台灣人」。

台灣足協三天後透過聲明表示，主責督導台灣男、女足代表隊業務的副秘書長蔡鴻義，媞請辭並獲得理事長同意，隨後秘書長趙士強也結束足球協會秘書長一職任務，歸建原任職棒球協會副理事長，技術總監陳亮辰也因個人規劃辭去協會職務，而足協理事長王麟祥則也以身體因素為由請辭。

而足協也必須依照規定在45天內進行理事長補選，最終僅有張璨一人報名參選，在同額競選的情況下，今天的第13屆第五次臨時會員代表大會中，共有37位會員出席順利進行補選，最終張璨也以31：6票數當選，成為足協新任理事長。

當選後，張燦也提出四大當選宣言，包括將拜會北、中、南、東和地方委員並進行溝通，和企甲、木蘭球隊進行了解需求和提升戰力，加強和運動部最有效溝通，理解協助足協解決財務行政的問題，以及協助中華女足在明年三月亞洲盃，動員所有足球界力量達成目標。

