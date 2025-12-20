運動雲

>

新北U18／差點退場！饒又語撐住3.1局收勝投　隊友狂飆球速有壓力

▲新北U18新北藍曾聖恩、饒又語。（圖／主辦單位提供）

▲新北U18新北藍饒又語。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，衛冕軍新北藍由饒又語先發，主投3.1局拿下勝投。首局一度陷入控球亂流，差點提前退場，所幸及時回穩，爭取到多投兩局，最終順利收下勝投。

饒又語首局前5名打者就投出3次保送，迫使教練團喊出暫停。隨後面對第六棒再度投出連續3壞球，原本準備換投，但依照規則同一打席不得更換投手，最終讓他續投，並成功以飛球解決打者。直到4局下被敲出長打後，才退場休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

饒又語是穀保家商重點培養的投手之一，總教練楊孝承表示，「他的肌力連結還需要再修正，這次邀請賽結束後，還會再和運科教練討論他個人的訓練計畫。」

談到當下差點被換投的情況，饒又語坦言，回到投手丘時仍覺得自己「還有一點希望」，也選擇相信自己、堅持投下去。本屆邀請賽新北藍投手群中，楊辰浩、吳昊翔、楊曜丞接連突破球速，讓饒又語感受到壓力，「看到其他投手越投越快，多少會有壓力，覺得自己跟他們的落差還滿大的。」

除了技術層面的調整，心態也是課題之一。饒又語坦言，此戰狀況不佳又想得比較多，不過能在這場比賽多投兩局，對自己是很大的信心建立。此外，前穀保家商總教練周宗志仍持續協助投手指導，賽後也立即找他討論，「他跟我說木棒聯賽前還能怎麼調整。」饒又語期待透過後續調整，在明年1月登場的木棒聯賽繳出更好的表現。

關鍵字： 新北棒球饒又語投手U18

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

嫌犯北車丟擲多顆煙霧彈！監視器畫面曝光

熱門新聞

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1比起合約　林立更在意二軍宿舍升級

2鄭宗哲遭DFA！

3鄭宗哲遭DFA相較更令海報球迷惋惜

4林琨笙、王溢正加入二軍　曾總很開心

5曾豪駒身兼2教頭　首度曝心聲！

最新新聞

1宋晟睿出席喜閱節頒獎勉小球芽

2土洋都秀恐怖火力　國王3連敗噩夢結束

3走出發展受阻風波　全恩菲感性告白

4新北U18／差點退場！饒又語撐住3.1局收勝投

5曾聖恩「新莊城堡」開轟釋放壓力

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

北捷恐攻男　「墜樓無生命跡象」

【聚餐一半急撤離】北捷恐攻男持刀亂揮！大批民眾中山站街頭狂奔

【隔壁床的大E貓】探病自家貓貓 卻意外得到新的家人...暖哭了QQ

北捷中山站外隨機砍人！　1男持長刀闖誠品南西店

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366