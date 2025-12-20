新北U18／差點退場！饒又語撐住3.1局收勝投　隊友狂飆球速有壓力

▲新北U18新北藍饒又語。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，衛冕軍新北藍由饒又語先發，主投3.1局拿下勝投。首局一度陷入控球亂流，差點提前退場，所幸及時回穩，爭取到多投兩局，最終順利收下勝投。

饒又語首局前5名打者就投出3次保送，迫使教練團喊出暫停。隨後面對第六棒再度投出連續3壞球，原本準備換投，但依照規則同一打席不得更換投手，最終讓他續投，並成功以飛球解決打者。直到4局下被敲出長打後，才退場休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

饒又語是穀保家商重點培養的投手之一，總教練楊孝承表示，「他的肌力連結還需要再修正，這次邀請賽結束後，還會再和運科教練討論他個人的訓練計畫。」

談到當下差點被換投的情況，饒又語坦言，回到投手丘時仍覺得自己「還有一點希望」，也選擇相信自己、堅持投下去。本屆邀請賽新北藍投手群中，楊辰浩、吳昊翔、楊曜丞接連突破球速，讓饒又語感受到壓力，「看到其他投手越投越快，多少會有壓力，覺得自己跟他們的落差還滿大的。」

除了技術層面的調整，心態也是課題之一。饒又語坦言，此戰狀況不佳又想得比較多，不過能在這場比賽多投兩局，對自己是很大的信心建立。此外，前穀保家商總教練周宗志仍持續協助投手指導，賽後也立即找他討論，「他跟我說木棒聯賽前還能怎麼調整。」饒又語期待透過後續調整，在明年1月登場的木棒聯賽繳出更好的表現。