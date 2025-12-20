新北U18／頂著U18光環　曾聖恩「新莊城堡」開轟釋放壓力

▲新北U18新北藍曾聖恩。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，曾聖恩再度在關鍵時刻開轟。繼2024年黑豹旗冠軍戰揮出全壘打後，相隔一年，他又在此次邀請賽冠軍戰敲出兩分砲，幫助新北藍拉開比分，也替自己釋放了長時間累積的心理壓力。

曾聖恩此戰前兩個打席都遭到三振，第3打席把握機會，掃出兩分全壘打，帶動球隊單局灌進7分，達成提前結束比賽條件。這一轟不僅點燃全場氣氛，也成為他在U18世界盃返國後的首發全壘打。

談到這支全壘打，曾聖恩坦言，U18國家隊經歷為他帶來成長，同時也伴隨壓力，「打完U18回來，外界都會很關注我，然後就會給自己壓力，就是一定要怎麼樣打好或是表現很好，就會給心理太多壓力。」他透露，這一轟確實有釋放壓力的感覺，「前面打得太緊繃了，這一支出來後，感覺比較好一點。」

前一次開轟紅葉盃，這是他自U18世界盃返國後的第一轟，也是首次在職棒場地悍將主場「新莊城堡」開轟。曾聖恩表示，繞壘時並沒有特別刻意享受，打擊時有提醒自己把擊球做好，「前面兩次被三振，就想說確實擊球就好，因為今天狀況也沒有到很好。」

新北藍總教練楊孝承也點出，幾名剛結束國際賽的選手多少受到「國家隊光環」影響，「還是老問題，中華隊幾個回來就是真的有點放不開，大家對他們的要求比較高，他們反而會綁手綁腳。」

曾聖恩也分享，U18期間最讓他印象深刻的是美國隊的比賽狀態與心態，「看起來就像大人一樣，很穩定，看不太出來會緊張，但其實跟我們同齡。」他直言，未來希望朝那樣的「球風」學習，持續讓自己更成熟。