新北U18／「最完美的下勾」　高雄市怪投顏子宸以高橋禮為目標

▲新北U18，高雄市季軍、馬佑嘉、顏子宸。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，高雄市季軍顏子宸勝投。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

高雄市「潛水艇」投手顏子宸在季軍戰對台北市中繼登板投2局失1分，拿下勝投。顏子宸少棒時期曾嘗試不同投球姿勢，國中開始固定採用下勾投法，逐漸投出自己的特色，並以日職名投高橋禮作為學習對象。

此役高雄市共動用5任投手，先發投手黃子芫僅投2局後退場，顏子宸接替中繼2局，被敲1支安打，投出5次保送、失1分，仍順利收下勝投。高雄市總教練石弘傑表示，「他會透過變換節奏來擾亂打者，如果身體能夠適應，我們不會特別干涉。不過還是希望等他的動作穩定、身體習慣後，再來做更多節奏變化。」

談到自己的投球表現，顏子宸坦言狀況並不理想，「今天表現滿差的，上場前身體狀況不是很好，心態也跟前幾場有點落差，控球沒有那麼理想。」他回憶，小學時曾在比賽中同時嘗試側投與下勾變化，國中之後才正式固定採用下勾投法，「覺得正投比較沒有特色，就改成下勾，然後一路堅持到現在。」他也提到，雖然一開始效果不錯，但近期動作不夠穩定，仍需要再調整。

顏子宸平時也會研究日職下勾投手高橋禮的投球模式，「他是我心目中最完美的下勾投手，不僅變化球投得好，直球速度也夠快。」

關鍵字： 高雄棒球顏子宸下勾投季軍戰U18

