孫易磊期待披中華隊戰袍　點名交流賽想對決火腿萬波中正、雷耶斯

▲孫易磊開球。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

旅日投手孫易磊獲得經典賽徵詢，意味著若能加入中華隊，有機會在台日交流賽面對火腿隊友，他對此充滿期待，點名最想對決萬波中正與洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）。

日前台日交流賽期間，火腿代表野村佑希來台出席記者會時曾透露孫易磊日文進步不少。對此，孫易磊受訪時談到兩人的互動表示，「他一開始比較不會主動找我講話，後來發現我好像會講一些日文，就開始一直跟我聊天。」

孫易磊休季期間持續自主訓練，20日出席新北國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰擔任開球嘉賓。談到若以中華隊身分出賽，可能在交流賽或正式比賽中面對火腿隊友，孫易磊直言感覺相當特別，「可以對到自己隊友，其實我還沒有真正對過隊內賽，只有一些實戰投打。如果能在熱身賽或正式比賽對到，真的蠻棒的。」

被問到最想對決的對象時，孫易磊毫不猶豫地說：「雷耶斯吧！萬波中正也想對看看。」他進一步解釋，「覺得萬波的打擊很豪邁、很奔放，是很有特色的揮棒。」

至於是否加入中華隊，孫易磊表示目前確實「有被詢問」，但仍未確定能否參戰，「還要看球隊這邊的安排。」他預計仍會依照原定計畫參加火腿春訓，返日時間仍在與球隊確認中，大概是一月底左右。