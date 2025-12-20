運動雲

>

孫易磊期待披中華隊戰袍　點名交流賽想對決火腿萬波中正、雷耶斯

▲孫易磊開球。（圖／主辦單位提供）

▲孫易磊開球。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

旅日投手孫易磊獲得經典賽徵詢，意味著若能加入中華隊，有機會在台日交流賽面對火腿隊友，他對此充滿期待，點名最想對決萬波中正與洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）。

日前台日交流賽期間，火腿代表野村佑希來台出席記者會時曾透露孫易磊日文進步不少。對此，孫易磊受訪時談到兩人的互動表示，「他一開始比較不會主動找我講話，後來發現我好像會講一些日文，就開始一直跟我聊天。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫易磊休季期間持續自主訓練，20日出席新北國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰擔任開球嘉賓。談到若以中華隊身分出賽，可能在交流賽或正式比賽中面對火腿隊友，孫易磊直言感覺相當特別，「可以對到自己隊友，其實我還沒有真正對過隊內賽，只有一些實戰投打。如果能在熱身賽或正式比賽對到，真的蠻棒的。」

被問到最想對決的對象時，孫易磊毫不猶豫地說：「雷耶斯吧！萬波中正也想對看看。」他進一步解釋，「覺得萬波的打擊很豪邁、很奔放，是很有特色的揮棒。」

至於是否加入中華隊，孫易磊表示目前確實「有被詢問」，但仍未確定能否參戰，「還要看球隊這邊的安排。」他預計仍會依照原定計畫參加火腿春訓，返日時間仍在與球隊確認中，大概是一月底左右。

關鍵字： 標籤:孫易磊中華隊火腿隊雷耶斯台日交流

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

【北檢全武行】「鮑魚大亨」落跑案！　「火爆子」推擋鏡頭副所長喝斥

熱門新聞

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1比起合約　林立更在意二軍宿舍升級

2鄭宗哲遭DFA！

3林琨笙、王溢正加入二軍　曾總很開心

4鄭宗哲遭DFA相較更令海報球迷惋惜

5曾豪駒身兼2教頭　首度曝心聲！

最新新聞

1大谷最貴球員卡誕生！拍出9500萬台幣

2高雄市怪投顏子宸以高橋禮為目標

3臺北前哨戰！賽前早餐跑破萬人開跑創新高

4勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

5史崔姆9年後回歸皇家

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

北捷恐攻男　「墜樓無生命跡象」

【聚餐一半急撤離】北捷恐攻男持刀亂揮！大批民眾中山站街頭狂奔

【隔壁床的大E貓】探病自家貓貓 卻意外得到新的家人...暖哭了QQ

北捷中山站外隨機砍人！　1男持長刀闖誠品南西店

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366