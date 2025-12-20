運動雲

金鶯重磅交易補輪值　送4新秀＋選秀權換回光芒火球男

▲巴茲（Shane Baz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴茲（Shane Baz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯20日與同區競爭對手坦帕灣光芒完成交易，以4名潛力新秀外加一個2026年選秀權，換回26歲右投巴茲（Shane Baz），正式為輪值注入關鍵戰力。

根據交易內容，金鶯送出外野手德布倫（Slater de Brun，MLB Pipeline評為金鶯第6號新秀）、捕手博丁（Caden Bodine，第10）、右投佛瑞特（Michael Forret，第11）、外野手歐文（Austin Overn，第30），以及2026年第33順位選秀權；光芒則將巴茲送往巴爾的摩。

金鶯為巴茲付出高昂代價，顯示球團對他的評價與期待；巴茲是2017年選秀會首輪新秀，曾被視為頂級先發潛力股，但職業生涯初期受到傷勢影響，2021至2024年間僅在大聯盟先發23場，並於2022年9月接受TJ手術，缺席整個2023球季。

不過，2024年球季是巴茲完整回歸的重要一年；儘管防禦率為4.87，但他在先發場次（31）、投球局數（166.1局）與三振數（176）皆創下生涯新高，展現耐投度與壓制力兼具的潛質。更重要的是，巴茲仍在球隊控制年限內，合約可延續至2028年，符合金鶯長期布局。

數據也顯示，巴茲上季的起伏與場地因素有關。他在光芒2025年暫時使用、對打者較為有利的史坦布瑞納球場先發16場，防禦率高達5.90；但15場客場出賽防禦率僅3.86，被敲出的26支全壘打中，有18支出現在該主場，轉戰坎登球場對他而言有望帶來正面影響。

巴茲擁有完整的5種球路，包括四縫線速球、曲球、卡特球、變速球與滑球，其中四縫線速球上季平均球速97英里，並曾10度飆破100英里，最快達100.4英里，具備王牌投手所需的硬體條件。

隨著巴茲加入，金鶯目前的先發輪值包括布雷迪許（Kyle Bradish）、羅傑斯（Trevor Rogers）、巴茲、克雷默（Dean Kremer）與威爾斯（Tyler Wells），整體深度明顯提升；儘管如此，球團仍未排除持續補強的可能性，市場上包括瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）等頂級左投，仍在金鶯的評估名單之中。

