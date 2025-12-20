「我不知道」布恩否認會面今井達也　洋基仍被視為最有力下家

▲今井達也 。（圖／西武官方X）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基是否積極爭取旅美日籍右投今井達也，再添變數。洋基總教練布恩（Aaron Boone）於19日（台灣時間20日）明確表示「沒有」與今井會面的計畫。

《紐約郵報》體育版在官方 X（原推特）帳號上，刊登了對布恩進行採訪內容。被問到「是否已經與今井達也見過面，或是否有會面計畫？」時，布恩毫不猶豫回答「No」，至於未來是否可能改變立場，他僅低調表示「不知道」。

洋基先發輪值方面，拿下19勝的弗里德（Max Fried）與18勝的羅登（Carlos Rodón）仍是穩定戰力，不過王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今年3月接受右肘韌帶重建手術（Tommy John），確定趕不上開季，使得補強先發投手成為洋基休賽季的重要課題。

事實上，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）先前在11月GM會議期間曾公開表示，「我們對世界各地的重要球員都抱持高度興趣，包括日本在內」，外界一度解讀今井達也是洋基鎖定的重點目標之一。

近期多家美媒指出，今井達也的潛在下家仍以紐約洋基與芝加哥小熊為主要候選。依照入札制度規定，今井與大聯盟球團的交涉期限至明年1月2日（台灣時間3日上午7時）止。他也計畫於近日赴美，展開最後階段的談判行程。