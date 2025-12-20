運動雲

>

「我不知道」布恩否認會面今井達也　洋基仍被視為最有力下家

▲▼ 今井達也 。（圖／西武官方X）

▲今井達也 。（圖／西武官方X）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基是否積極爭取旅美日籍右投今井達也，再添變數。洋基總教練布恩（Aaron Boone）於19日（台灣時間20日）明確表示「沒有」與今井會面的計畫。

《紐約郵報》體育版在官方 X（原推特）帳號上，刊登了對布恩進行採訪內容。被問到「是否已經與今井達也見過面，或是否有會面計畫？」時，布恩毫不猶豫回答「No」，至於未來是否可能改變立場，他僅低調表示「不知道」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基先發輪值方面，拿下19勝的弗里德（Max Fried）與18勝的羅登（Carlos Rodón）仍是穩定戰力，不過王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今年3月接受右肘韌帶重建手術（Tommy John），確定趕不上開季，使得補強先發投手成為洋基休賽季的重要課題。

事實上，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）先前在11月GM會議期間曾公開表示，「我們對世界各地的重要球員都抱持高度興趣，包括日本在內」，外界一度解讀今井達也是洋基鎖定的重點目標之一。

近期多家美媒指出，今井達也的潛在下家仍以紐約洋基與芝加哥小熊為主要候選。依照入札制度規定，今井與大聯盟球團的交涉期限至明年1月2日（台灣時間3日上午7時）止。他也計畫於近日赴美，展開最後階段的談判行程。

關鍵字： 標籤:洋基今井達也先發投手補強MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

單場恐怖雙重暴力重扣　「旗子哥」弗拉格火熱灌籃秀

單場恐怖雙重暴力重扣　「旗子哥」弗拉格火熱灌籃秀

【北檢全武行】「鮑魚大亨」落跑案！　「火爆子」推擋鏡頭副所長喝斥

熱門新聞

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1比起合約　林立更在意二軍宿舍升級

2鄭宗哲遭DFA！

3林琨笙、王溢正加入二軍　曾總很開心

4曾豪駒身兼2教頭　首度曝心聲！

5中鋒助攻王　約基奇超越賈霸成史上第一

最新新聞

1鄭宗哲遭DFA相較更令海報球迷惋惜

2天使與史卡格斯家屬終結6年官司

3年終賽場地吃掉2人　王齊麟發聲

4鄭宗哲遭DFA！

5金鶯重磅交易補輪值

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

北捷恐攻男　「墜樓無生命跡象」

【聚餐一半急撤離】北捷恐攻男持刀亂揮！大批民眾中山站街頭狂奔

【隔壁床的大E貓】探病自家貓貓 卻意外得到新的家人...暖哭了QQ

北捷中山站外隨機砍人！　1男持長刀闖誠品南西店

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366