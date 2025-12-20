道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

▲洛杉磯道奇豪華稅再創歷史新高，陣中擁有大谷翔平等多名高薪球星，團隊薪資結構持續推高課稅金額。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）豪華稅再度出現驚人數字。根據美國體育頻道 ESPN 記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，由於團隊年薪總額超過聯盟規定門檻，洛杉磯道奇將被課以高達 1億6937萬5768美元的豪華稅，不僅創下隊史新高，也刷新大聯盟史上最高繳納紀錄。

本季共有9支球隊因薪資總額超標而需繳納豪華稅，與歷史最多紀錄並列，道奇則是連續第二年成為豪華稅球隊。事實上，道奇在前一年度就已繳納 1億300萬美元，當時便改寫聯盟紀錄，如今再度「自己打破自己」。

道奇近年持續堆疊豪華戰力，陣中擁有多筆超級合約，包括與大谷翔平簽下 10年7億美元 的史詩級合約，另有山本由伸、貝茲（Mookie Betts）等高薪球星坐鎮，使團隊薪資結構長期處於聯盟頂端。

即便如此，道奇在去年休賽季仍未收手，持續進行大型補強，陸續簽下史奈爾（Blake Snell）、斯考特（Tanner Scott）等即戰力投手，讓年俸總額進一步增加。

依照現行大聯盟制度，若連續年度超過豪華稅門檻，稅率將逐年提高，因此道奇本季的繳納金額也呈現「跳級式」暴增。

除了道奇之外，本季同樣被列入豪華稅繳納名單的球隊還包括：紐約大都會、紐約洋基、費城費城人、多倫多藍鳥、聖地牙哥教士、休士頓太空人、波士頓紅襪，以及 德州遊騎兵。