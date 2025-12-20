運動雲

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

▲▼ 曾豪駒、林立、成晉 。（圖／記者王真魚攝）

▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿日前宣布教練團異動，新球季總教練由曾豪駒回鍋出任。值得一提的是，曾豪駒同時也是明年3月世界棒球經典賽（WBC）中華隊總教練，如何兼顧球隊與國家隊教頭備受關注。對於接下母隊教頭一職，曾豪駒坦言，確實思考了一段時間，最終再次接受挑戰，也感謝球團的信任與支持。

曾豪駒透露，球團大約在11月底與他進行初步溝通，「當然有想一段時間，中間也不斷跟球隊溝通。」他表示，最重要的關鍵還是球團的信任，「我要謝謝球隊，再次讓我去帶領大家。」

由於中華隊將於1月15日開訓，意味著曾豪駒在春訓初期勢必有一段時間無法全程待在母隊，是否會有影響？對此他直言並不擔心，「球隊長期以來都有一套完整的訓練系統，每一位教練都非常有經驗。」

曾豪駒也說明，在他前往中華隊報到前，所有課表與球員需要注意的事項都會交接清楚，後續由首席守備教練陳彥夆、首席打擊教練林政億等各部門教練負責執行，「對於整體訓練，我認為不會有太大問題。」

球團方面也表態全力支持曾豪駒帶領國家隊，副領隊礒江厚綺日前表示，教練團已有相關會議討論，春訓期間將安排教練代理，確保球隊運作不受影響。

桃猿在球季結束後進行組織異動，由森井誠之接任代理領隊兼CEO，取代僅任職半年的牧野幸輝，同時教練團也重整。這波人事調整，被外界視為樂天高層因應食安與二軍宿舍等爭議來台「止血」的重要措施。

對於球隊歷經調整後的氛圍，曾豪駒認為，整體已逐漸步上正軌，「像是威能帝完成續約，對球隊來說心情會比較篤定一點，加上林立也陸續有好消息，好的事情越來越多，不管是球迷或球員，向心力都慢慢定下來。」

他也期許，新球季能持續朝正向方向前進，「希望明年一樣可以繼續挑戰好成績。」

▲▼世界12強棒球賽，曾豪駒 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾豪駒 。（圖／記者李毓康攝）

