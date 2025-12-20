「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

▲林立 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

黃子鵬行使FA轉戰台鋼雄鷹後，樂天桃猿隨即把重心放在明年季後將取得FA資格的林立，球團已提前開出誠意十足的長約方案，據悉為8年1.5億元，若加上激勵獎金，總值達1.8億。不過截至目前，林立尚未正式與球團完成簽約，本人也對合約細節相當低調，反倒是更關心另一件「更重要的事」。

相較於外界高度關注個人合約，林立這個休賽季最在意且最有感是二軍宿舍換了新地點。據了解，樂天已將二軍宿舍從觀音遷回桃園市區，且住宿條件明顯提升，整體水準達飯店等級。

談到近期球團人事與制度調整，林立並未急著下定論，但也直言，至少目前看得到具體改變，「二軍宿舍有找到新的地方了，其他東西其實我覺得都跟平常一樣，沒有太大差別。」

桃猿在球季結束後進行組織異動，由森井誠之接任代理領隊兼CEO，取代僅任職半年的牧野幸輝，同時教練團也重整，由曾豪駒回任總教練。這波人事調整，被外界視為樂天高層因應食安與二軍宿舍等爭議來台「止血」的重要措施。

比起自己將簽下隊史最大約，讓他更有感的是二軍宿舍已有改善。林立透露，自己並未實際入住二軍宿舍，但有看過照片，「跟之前新聞報出來的樣子反差滿大的。」

他進一步表示，看到隊友反映住宿環境不適，心裡也難免會感到不舒服，「大家不開心，就不會有心思在球場，多少一定會影響表現。」他也肯定球團這次更換新住宿的決定，認為對選手與教練而言都是正向改變，「現在有找到新的住宿，對大家來說都是好事。」

身為現任隊長，林立更直言，比起個人合約，自己更在意的是整個團隊與學弟們的處境。「合約是個人的，我不可能因為自己有比較好的待遇，就不管其他人。」他坦言，接下隊長後，幾乎沒有個人意見，角色就是團隊、教練與球團之間的溝通橋樑。

林立也點出，當隊長最難的地方，在於不能只顧自己表現，「如果我跟小胖（林泓育）打得很好，但其他人都沒有表現，球隊一直輸，也不是一件好事。」因此，他更在意的是如何讓整個團隊一起變好，而非個人成績或薪資數字。

若最終完成簽約，林立的新約月薪至少160萬元，不僅是桃猿隊史最大合約，也將超越統一獅隊長陳傑憲的月薪（140萬元）。