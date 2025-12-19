鍾亦恩攜3職棒同屆校友　各捐10萬回饋西苑母校

▲鍾亦恩與同屆選秀校友吳承皓、焦子杰、王奕翔一同在台中櫻花棒球場捐贈予「西苑棒球發展協會」，每人10萬元、合計40萬元 。（圖／匯傑運動經紀提供）

2025年中職選秀樂天桃猿第一指名選手鍾亦恩，今（19）日回到培育自己六年的母校台中市西苑高中，以實際行動回饋母校栽培之恩。鍾亦恩與同屆選秀校友吳承皓、焦子杰、王奕翔一同在台中櫻花棒球場捐贈予「西苑棒球發展協會」，每人10萬元、合計40萬元，期盼為學弟們打造更完善的訓練環境，延續西苑棒球精神。

此次返校活動備受重視，一手催生西苑高中棒球隊的教育部次長張廖萬堅親臨現場，並與西苑高中校長劉洲溶、西苑棒球發展協會理事長姚玉璿、棒球隊黃武雄總教練、林朝煌教練等人，共同迎接鍾亦恩等四位踏上職棒舞台的校友。次長張廖萬堅表示，鍾亦恩與幾位校友在學生時期皆表現亮眼，透過一次次比賽累積實力，最終在今年選秀中獲得職棒球團肯定，如今更結伴回饋母校，展現難能可貴的飲水思源精神。

談及回饋母校，鍾亦恩表示，在西苑國高中六年的訓練與生活，是自己棒球生涯中最重要的養成階段。在教練團長期有系統的指導下，讓他逐步建立起正確的訓練觀念與態度，也學會如何在團隊中要求自己、相信累積的力量。

鍾亦恩也提到「正因為在西苑打下穩固基礎，才能一步步朝職棒舞台邁進，希望透過這次捐款，讓學弟們有更好的環境與資源安心訓練，延續西苑棒球持續發展的力量。」

西苑棒球發展協會理事長姚玉璿與球隊也一致表示，鍾亦恩等校友能在職棒舞台嶄露頭角，是西苑棒球最引以為傲的勳章。今日這份來自校友的支持，讓球隊深刻感受到西苑是一個世代相傳、彼此扶持的大家庭。協會也祝福鍾亦恩職棒生涯一切順利，並誠摯歡迎隨時回到熟悉的球場，見證學弟們的成長。





▲鍾亦恩 。（圖／匯傑運動經紀提供）