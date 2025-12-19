新北U18／4下大局定江山　高雄市5比3退臺東縣闖4強

▲高雄市5比3退臺東縣闖4強。（圖／翻攝自YouTube／緯來體育台）



記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽19日上演焦點對決，高雄市與臺東縣在8強賽正面交鋒，雙方先發投手形成精彩投手戰；高雄市把握中段大局建立領先優勢，即便臺東縣後段急起直追，高雄市仍穩住陣腳，終場以5比3擊退臺東縣，順利挺進4強。

本場比賽高雄市派出莊偉晟先發，臺東縣則由曾睿豪應戰；比賽前兩局雙方投手皆展現壓制力，形成0比0僵局；3局下高雄市率先突破防線，連續上壘後藉由守備失誤擠回關鍵分數，先馳得點取得1比0領先。

4局下成為比賽轉捩點，高雄市顏浩恩掃出三壘安打後，全永樂補上二壘安打送回分數，接著他們藉由盜壘與強迫取分戰術持續施壓，再加上陳韋帆二壘安打與臺東縣守備瑕疵一口氣灌進4分，將比數拉開至5比0。

臺東縣並未就此放棄，5局上展開反攻，廖源霖、張硯程接連長打追回分數，並搭配雙盜壘與適時安打，單局攻下3分，將比數追近至3比5，戰局再起波瀾。

關鍵6局上，高雄市換投傅振鴻接手登板，他臨危不亂成功化解臺東縣得點圈攻勢，未讓對手再添分數；7局上臺東縣最後反攻雖再度攻佔壘包，但高雄市投守配合到位，連續抓下出局數，最終成功守成。