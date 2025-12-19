運動雲

>

新北U18／4下大局定江山　高雄市5比3退臺東縣闖4強

▲高雄市5比3退臺東縣闖4強。（圖／翻攝自YouTube／緯來體育台）

▲高雄市5比3退臺東縣闖4強。（圖／翻攝自YouTube／緯來體育台）

記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽19日上演焦點對決，高雄市與臺東縣在8強賽正面交鋒，雙方先發投手形成精彩投手戰；高雄市把握中段大局建立領先優勢，即便臺東縣後段急起直追，高雄市仍穩住陣腳，終場以5比3擊退臺東縣，順利挺進4強。

本場比賽高雄市派出莊偉晟先發，臺東縣則由曾睿豪應戰；比賽前兩局雙方投手皆展現壓制力，形成0比0僵局；3局下高雄市率先突破防線，連續上壘後藉由守備失誤擠回關鍵分數，先馳得點取得1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局下成為比賽轉捩點，高雄市顏浩恩掃出三壘安打後，全永樂補上二壘安打送回分數，接著他們藉由盜壘與強迫取分戰術持續施壓，再加上陳韋帆二壘安打與臺東縣守備瑕疵一口氣灌進4分，將比數拉開至5比0。

臺東縣並未就此放棄，5局上展開反攻，廖源霖、張硯程接連長打追回分數，並搭配雙盜壘與適時安打，單局攻下3分，將比數追近至3比5，戰局再起波瀾。

關鍵6局上，高雄市換投傅振鴻接手登板，他臨危不亂成功化解臺東縣得點圈攻勢，未讓對手再添分數；7局上臺東縣最後反攻雖再度攻佔壘包，但高雄市投守配合到位，連續抓下出局數，最終成功守成。

關鍵字： 新北U18棒球邀請賽、棒球、臺東縣、高雄市

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

TWICE出席維密時裝秀　子瑜抱病演出超敬業！

熱門新聞

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1確定了！獅選江少慶補償 今將公布

2林岳平說明獅隊選江少慶關鍵

3統一正式官宣補償人選江少慶

4王齊麟21日婚宴　桌數、伴娘名單曝光

5江少慶坦言很意外會這樣離開！

最新新聞

1中鋒助攻王　約基奇超越賈霸成史上第一

2對手大扭退賽　周天成年終賽仍未晉級

3唐西奇45分大三元　湖人強勢逆轉勝

4高雄市5比3退臺東縣闖4強

5王齊麟21日婚宴　桌數、伴娘名單曝光

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366